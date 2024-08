A kutya önszántából soha nem mozogna a tűző napon a nagy kánikulában. Ha mégis ezt kell tennie, akkor tudnunk kell, hogy mindezt nehezebben viselik a nagyobb testű, sötét színű kutyák, mint a kisebb testű, világos színűek. A kutya nem tud izzadni, ami komoly nehézséget okoz számára, mert pusztán a lihegéssel történő hővesztés néha, bizonyos körülmények között nem elegendő, ilyenkor az állat keresi a hűvös helyet, padlót, amire ráfeküdve hűtheti magát.

Az Orpheus Állatvédő Egyesület legfontosabb tanácsai kutyák kánikulában történő tartásához:

- a nagy nyári hőségben se feledkezzünk el a játékról és a nagyobb sétákról, melyeket kora délelőttre és késő délutánra időzítsük,

- forró aszfalt helyett a tappancsok épségéért a fűben érdemes sétáltatni,

- állatunk számára mindig legyen hűvös hely, ahova a napsugárzás elől szabadon el tud bújni,

- kedvencünknek az élelem mellé naponta többször friss ivóvizet kell biztosítani,

- házi kedvencünket ne hagyjuk egyedül autóban (még nyitott ablaknál se), hiszen a tűző napon a belső hőmérséklet az egekbe szökhet,

- lakásban tartott állatok esetén reggel - munkába menet előtt - sötétítsünk be, hogy ne forrósodjon be a szoba.



A felelős állattartó a jó gazda gondosságával jár el az állatai kapcsán. Apró dolgokról van szó, de nagy a felelősség. Nem mellesleg állatot a nagy melegben kínozni bűncselekmény, amiért letöltendő börtönbüntetés is kapható - ismertette Seres Zoltán az Orpheus Állatvédő Egyesület vezetője. A www.állatvédő.hu oldalon további hasznos információkat érhetnek el a felelős állattartásról az olvasók.



Hőtorlódás - hőguta

Ha megtörtént a baj, és látjuk, hogy a háziállat intenzíven liheg, a nyelve állandóan kilóg a szájából, színe sötétebb a megszokottnál, a baj lehet akár hőtorlódás vagy hőguta is. Nyári kánikulában az oldalán fekvő, intenzíven lihegő, eszméletét vesztett állat rendszerint hőguta vagy napszúrás áldozata. A gyors folyadékpótlás és az állatorvosi segélykérés életmentő lehet ebben az esetben. A háziállatokért a gazdák a felelősek. Egy kis odafigyeléssel elkerülhető lehet az állatok szenvedtetése és pozitív élményekkel élhető át a nyári forróság.