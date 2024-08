A párizsi nyári ötkarikás játékok hatodik napján végre megszületett az első magyar aranyérem. Amúgy a forgatókönyv – mármint magyar szemszögből – az égvilágon semmit sem változott. Az első héten a vívóktól és az úszóktól vártunk érmeket. Szereztek is, csak éppenséggel az arany hiányzott. Egészen csütörtök estig, amíg Kós Hubertet nem szólították rajthoz a 200 méteres hátúszás döntőjében.

Pedig előtte is bizakodtunk, hogy összejöhet a legnemesebb érem. A háromszoros egyéni olimpiai bajnok kardvívó Szilágyi Áron már az első kör után elbúcsúzott a további küzdelmektől – később aztán a csapatversenyben ezüsttel vigasztalódhatott –, Milák Kristóf pedig a 200 méteres pillangóúszásban (ahol korábban mindent összenyert) maradt le a dobogó legfelső fokáról.

Amúgy érdemes összevetni egymással Kós Hubert és Milák Kristóf döntőjét. Tulajdonképpen szerdán és csütörtökön este is ugyanaz történt a medencében, csak éppen ellenkezőleg. 200 pillén sokáig Milák vezetett, az utolsó 20 méteren azonban a franciák csodaúszója, Léon Marchand meg tudta előzni. Ugyanez történt 200 háton is. A görög Aposztolosz Hrisztu már az elejétől kezdve elképesztő iramot diktált. Kós Hubert viszont mértani pontossággal, méterről méterre felépítette a taktikáját, s az utolsó métereken pedig megelőzte.

Lassan megkezdődnek a másik magyar sikersportág, a kajak-kenu küzdelmei is. Nagyon bízunk abban, hogy a következő magyar aranyra nem kell hat napot várni.