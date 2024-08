– Kérnék öt cső kukoricát, amíg még van belőle – mondta Kovács Jolán az eladónak. A kaposvári nyugdíjas hozzátette: unokáinak viszi a finomságot és mivel a napokban is marad a meleg idő, ezért kosarába barack és dinnye is kerül. Tőle nem messze Szili Dezsőnél már őszi almát, körtét is lehetett találni.

Az uborka mellett szőlőből és barackból is bő kínálat fogadta a vásárlókat Fotó: Lang Róbert

– Sokan keresik eltenni a szilvát, ez nagyon édes, de a meleg miatt apróbb, kétszer ekkorának kellene lennie – jegyezte meg bosszankodva a kaposvári őstermelő.

Kristóf Katalinnál a paprika és paradicsom mellett a dinnye fogyott a legjobban.

– Még nem pisilt bele Lőrinc, jövő héten még biztos hozunk a csíkos héjúból – mondta, miközben egy vásárlóval kóstoltatta meg áruját. Korpics Tibornál a hatféle grillkolbász tekergett, tőle nem messze pedig sorban állás volt az akciós csirkemájért, amelyhez szívet is adtak. Az új csarnok bejáratánál a Tudatos paraszt márkanévre kaptuk fel fejünket.