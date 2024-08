A berzencei Szeretet Integrált Szociális Intézmény telephelyeként működő drávatamási Drávakastély Otthon munkatársai is nagy gondot fordítanak arra, hogy az egész év folyamán maradandó élményekkel ajándékozzák meg az otthonlakókat. Legutóbb a szentborbási kultúrpikniken való részvétel hozta izgalomba az ellátottakat, amelyre a Drávatamási Horvát Önkormányzat hívta meg az intézmény lakóit. Közülük egy tucatnyian vettek részt a színes programkavalkádon. A szervezők nem titkolt célja az volt, hogy megismertessék a vendégekkel a horvát kultúrát.

A drávatamási „különítmény” tagjainak nagy élményt jelentett, hogy hajózhattak a Dráván, s megtekinthették a horvátok rendezte népművészeti kiállítást, melyen egyebek mellett míves szőttesek, kézimunkák adtak ízelítőt gazdag népi örökségükből, de megelevenedett szépséges népviseletük és muzsikájuk is. A lángost majszoló közönség megismerkedett a tamburával is, mint ősi hangszerükkel, s mi mással is zárulhatott volna a program, mint a kólóval, a fergeteges horvát körtánccal.