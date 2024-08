Otthoni levegőminőség javítása

Szellőztessünk este vagy kora reggel, amikor alacsonyabb a pollenkoncentráció. Ez általában hajnali 3-5 óra között, illetve eső után a legideálisabb. Szerezzünk be egy minőségi légtisztítót vagy egy légkondicionálóval kombinált légtisztító készüléket. A modern berendezések képesek kiszűrni a mikroszkopikus méretű részecskéket is, és akár fertőtlenítő funkcióval is rendelkezhetnek. Például a DualCool rendszerű légkondicionálók képesek mikronos méretű (PM 1.0) részecskéket is kiszűrni.