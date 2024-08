Az építészeti kiadvány érdekessége, hogy a korszak nyaralási életformáját, a nyaralóépítészet magyarországi kialakulását is bemutatja, párhuzamba állítva a nyugati hatásokkal. A képanyagban az épületek jelenlegi állapota mellett megjelennek archív képek, korabeli képeslapok, folyóirat-illusztrációk, sőt mesterséges intelligenciával készült felvételek is.

– Sajnos mostanra már csak kevés épület őrzi az archív képeken látható eredeti építészeti koncepciót. A kisebb átépítések, újravakolt homlokzatok, az életforma-változásból eredő hőszigetelések a finom art decós részletek eltűnéséhez vezettek, számos torzulást előidézve. Mindez rámutat a tulajdonosok elmúlt korok iránti építészeti közönyére is – mondta el a szerző.



A budapesti építész kedvence az ismert fonyódi villa

– Több számomra kedves épület van, de kiemelném a fonyódi Kripta-villát, ami egy furcsa hibrid – mondta el lapunknak az építész. – Modernista, romantikus kiskastély, és késő art deco jegyeket hordoz magán. A korszak építészeti csúcsa pedig a siófok-fürdőtelepi Siklós-panzió, melynek építőjét csak 2022-ben sikerült azonosítani. Erhardt Ernő, aki a panzió bútorait is tervezte. – Elmondható, hogy a kor építészeti alapeszménye az egyszerű minimalizmus volt, ennek elterjedése mögött persze anyagi korlátok is állhattak, mindenesetre az akkori épületek sokkal jobban illeszkedtek a környék domborzati adottságaihoz, és az épületek kevésbé dolgoztak a táj ellen, mint ma.