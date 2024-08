A somogyi autósiskolákat érzékenyen érinti a változás, vezetőik nagy átalakulást jósolnak a képzésben.

Ha egy programot támogatnak és ügyesen megszerveznek, akkor az sokaknak jó lehet

– mondta Horváth István, a nagyatádi Atád Autósiskola ügyvezetője.

Nyilván a diákokon kívül a szülők is örülhetnek az ingyenes középiskolai jogosítványnak, csakhogy arra feltétlenül figyelni kell: a járművezető-képzés olyan folyamat, amely szakemberek közreműködése nélkül nem megy. Úgy tudom, hogy a középiskolákban a B-kategóriás elmélet és az elsősegélynyújtó tanfolyam ingyenes lesz, s katonákat képeznek ki gyakorlati oktatónak, akik majd a támogatott képzésben részt vehetnek.

Az ügyvezető szerint az autósiskolákra ennek ellenére hosszú távon szükség lesz. A somogyi vállalkozásoknál is kialakultak azok a szakmai műhelyek, ahol profi, jól felkészült oktatók dolgoznak. Hangsúlyozta: a kamionosokon kívül buszsofőrökből is hiány van Somogyban, fontos az utánpótlás biztosítása, s ebben meghatározó szerepük van a szakembereknek.

Horváth István, aki 1971-től 2022-ig dolgozott szakoktatóként, kiemelte: időről időre változik a piac és jelentős átalakulás zajlott le az ágazatban. 2023-ban közel 350 személyt oktattak, s az idén már azzal is elégedettek lennének, ha megismételnék a tavalyi eredményt. A négy alkalmazotton kívül hét oktatót foglalkoztat a vállalkozásuk.

Meiszterics János, a marcali Meiszterics Autósiskola ügyvezetője szerint alaposan át kell gondolni a részleteket, mielőtt elindul a program.

Tóth István, a Közlekedéstudományi Egyesület somogyi elnöke szerint hasznos lenne, ha KRESZ-képzést beépítenék a középiskolai oktatásba. Azt mondta: fontos, hogy a fiatalok minél gyorsabban megismerjék a közlekedési szabályokat, ami előbb-utóbb javulást eredményezhet a közlekedési morálban is. – Az oktatás költséges mulatság, az üzemanyagon kívül az oktatók és a járművek rezsiköltsége is jelentős tétel - mondta Tóth István. Hozzátette: a gyakorlati képzéshez ugyanis megfelelő ismeret, végzettség szükséges. Azok a katonák kapcsolódhatnak a gyakorlati képzésbe, akik megfelelő jogosultsággal rendelkeznek, de az autósiskolák is továbbfolytatják a tevékenységüket.

A Sonline.hu a napokban megírta: kiadta a kormány a közúti járművezetők és közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának jogszabály-módosítását.

Az új rendszer szeptember elsején lép életbe és nagyon sok változást hoz a középiskolásoknak szóló tanfolyamok és a vizsgáztatás területén. A programon keresztül a középiskolások ingyenes szerezhetnek jogosítványt. A legfontosabb, hogy szeptember elsejétől középiskolai tananyagként lehet a B-kategóriás járművezetői ismereteket tanulni. A tanfolyam távoktatás keretében valósul meg az állam által kiadott digitális tananyagokkal. A KRESZ-vizsgát is online kell majd letenni, a technikai feltételeket az oktatáshoz és a vizsgához a középiskoláknak kell majd biztosítaniuk.

Kérdéseinkkel megkerestük a Belügyminisztériumot, a Kommunikációs Főosztály válaszában közölte: a vonatkozó kormányrendelet tervezetéről és a részletszabályozásról döntés még nem született.