Egyedülálló, levendulás mese- és kertterápiás tanösvényt hoztak létre a somogyvári kastély parkjában. Az arborétum mérete, a park elrendezése önmagában is kiváló lehetőséget biztosít a pihenésre, és a természeti jelenségek, a növények, állatok megfigyelésére. A somogyváriak 2021 óta tagjai az iskolakert hálózatnak. Összesen 80 dolgozó és a gyerekek önkéntes munkája van benne a tanösvény gondozásában.

A kaposvári Bárczi iskolában is működik iskolakert

Fotó: Lang Róbert

– A terápiás hatása miatt honosítottuk meg elsősorban a kertet, mert azt láttuk, hogy a gyerekek nagyon elszakadtak a természettől – mondta Hódy Edit, a Somogyvári EGYMI igazgatója. – Kutatások bizonyítják, hogy a mentális és fizikai jólét alapja, hogy az emberek minél többet tartózkodjanak a természetben.

A pedagógus szakmai találkozó vendége volt Raisz Anikó, az Energiaügyi Minisztérium környezetügyért és körforgásos gazdaságért felelős államtitkára, illetve a megjelenteket köszöntötte Móring József Attila kormánybiztos, a térség országgyűlési képviselője. A résztvevők műhelymunka foglalkozáson mutatták be eredményeiket, majd este Fesztivál a kertben címmel gálaműsort is adtak, ahol értelmi sérült felnőttek együtt léptek fel neves előadókkal, majd Little G Weevil magyar blues muzsikus zenélt.

Az Iskolakert-hálózatot az Iskolakertekért Alapítvány kezdte el szervezni 2015-ben, először csak néhány budapesti és Pest vármegyei iskolakert bevonásával. Ma már 306 tagja van, főként bölcsődék, óvodák, általános és középiskolák, felsőoktatási intézmények oktató kertjei, köztük felvidéki, kárpátaljai, erdélyi, vajdasági és Mura-vidéki magyar intézmények, közösségek is.

Somogyváron rengeteg előadást mutattak be, az érdeklődők megismerkedhettek a komposztálással, a talajjavítás fortélyaival, az ehető vadnövényekkel, a fermentálással, de a pedagógiai méhészet projekttel is. A segítő állatok, mint a tyúk, kacsa, juh, nyúl szerepéről is szó esett, és a kaposvári Molnár Marcell egyetemi docens terápiás állatokat hozott.

Az iskolakert segít a bensőnket művelni

A bensőnk művelése is hozzátartozik a környezettudatossághoz, állítják az iskolakertek életre hívói. Dúll Andrea, környezetpszichológus, egyetemi tanár műhelybeszélgetés keretében segített feldolgozni azokat az esetenként negatív érzelmeket, amelyek a klímaváltozással járnak. A Diverzitás Alapítvány 2019 óta szociális farmot működtet Gödöllőn, mert szerintők a kertterápia egy dinamikusan fejlődő,

sokszínű, önálló szakterületté nőtte ki magát. Egyre hangsúlyosabb szerepet kap a fogyatékossággal élők fejlesztésében, a stroke utáni rehabilitációtól, foglalkozásterápiától kezdve a munkaerőpiacon szükséges készségek fejlesztésén át a szociális kapcsolatteremtő képesség támogatásáig.