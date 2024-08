A Shrek első részét vetíttették

A résztvevők magasba emelték a 1353-as számot, majd a Shrek első részét nézték meg a családok. A jelmezben érkezők és a rajzpályázaton résztvevő gyerekek ajándékot is kaptak. Az érdeklődők kipróbálhatták, hogy milyen érzés nehezített pályán focizni, de babzsákos célbadobáson, kacsahalászaton vagy óriás memóriajátékon is részt vehettek, emellett kézműves foglalkozással és arcfestéssel is várták a gyerekeket.