Elmúlt 20 év legtöbb napfolt számát figyelték meg 2024-ben

A 2024- még azért is egy izgalmas év az űridőjárás történetében, mert az elmúlt 20 évben először, most augusztus 8-án figyelte meg a Space Weather Prediction Center az eddigi legmagasabb napfoltszámot, amit a Belga Királyi Obszervatórium is megerősített.