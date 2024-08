NAV 55 perce

Ismét fiktív számlákkal próbálkoztak

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) kiemelt figyelemmel követi azon cégek gazdálkodását, ahol korábban már visszaélésre utaló jeleket találtak. Így történt ez annál a vállalkozónál is, amelyik bár a NAV korábbi ellenőrzésének megállapításait nem vitatta, de folytatta adóelkerülő tevékenységét, és továbbra is fiktív számlákat fogadott be.

Fotóillusztráció Fotó: Shutterstock

A vizsgált cég, illetve a jogelődje gazdálkodásával kapcsoltban a NAV már korábban jelentős adókülönbözetet, késedelmi pótlékot és adóbírságot állapított meg. A cég a határozatban foglaltakat nem vitatta, és az előírt összegeket befizette. Az adóellenőrök azonban továbbra is figyelemmel kísérték a cég működését. Az utókövetés kiderítette, hogy az új cég gazdálkodása sem volt szabályszerű. A vállalkozás a lezárt ellenőrzéseket követő bevallásaiban ismét a korábbi, fiktív számlákat kiállító cégek bizonylatait szerepeltette. A NAV a számlakibocsátó társaságoknál adónem-ellenőrzéseket indított, és bűnügyi jelzésekkel is élt a vizsgált ügyekben. A NAV a számlabefogadó cég adóellenőrzését is elrendelte. Mivel a vállalkozás már korábban is szabálytalanul gazdálkodott, a feltételezett adókiesés befizetésének biztosítására az eljáró revizorok ideiglenes biztosítási intézkedést is kezdeményeztek. A NAV Kelet-budapesti Adó- és Vámigazgatóságának végrehajtási szakterülete kézbesítette a végzést, és a következő napon érvényt is szerzett az abban foglaltaknak. A NAV munkatársai ingófoglalással összesen 470 millió forint összegben végrehajtás alá vonták a cég berendezéseit, eszközeit és árukészletét. Két gépjárművet is lefoglaltak, bankszámlazárolással pedig további, csaknem 17 millió forintot biztosítottak. Az ellenőrzési és a végrehajtási szakterület együttműködésének, gyors és hatékony fellépésének köszönhetően az ideiglenes biztosítási intézkedés eredményes volt, a költségvetést ért kár megtérült.

