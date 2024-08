Az elmúlt 12 hónapban a Szegedet és Debrecent is magában foglaló dél-alföldi és észak-alföldi régió ingatlanai értékelődtek fel a legnagyobb mértékben. Ezekben a vármegyékben 8,1-8,3 százalékkal kerültek feljebb a lakásárak tavaly júliushoz képest. A legalacsonyabb ütemű áremelkedés Pest megyében volt megfigyelhető, ahol így is közel 3 százalékkal kerültek feljebb a lakásárak tavaly júliushoz képest.

Havi szinten kiemelkedő volt még a lakóingatlanok felértékelődése a Balaton északi partját is lefedő Közép-Dunántúli régióban, ahol 2,1 százalékkal emelkedtek a lakásárak júniushoz képest. A balatoni ingatlanpiac nyári élénkülése is hozzájárult az országos szinten is erősnek mondható júliusi teljesítményhez.

“A lakásárak emelkedése már a lakásvásárlást tervezők számára is egyértelművé vált, ezért sokan a kivárás helyett inkább a piacra léptek. Az ingatlan.com oldalán az eladó lakóingatlanokra érkező több mint 260 ezer júliusi érdeklődés az év egyik legerősebb hónapját vetítette előre, amit a lakásárak gyorsuló drágulása is visszaigazolt. Egyre kevesebb vevő bízik abban, hogy később jobb feltételekkel tud lakást vásárolni, mint most. Ez is hozzájárul a lakáspiac élénküléséhez.” - mondta Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.

Mennyiért kínálják az ingatlanokat a nagyvárosokban?

Az ingatlan.com adatai szerint július végén a fővárosban 1,02 millió forint volt az eladó lakóningatlanok átlagos négyzetméterára. Messze a legdrágább városrész az V. kerület, ahol 1,8 millió az átlagos négyzetméterár. Ugyanakkor a másik véglet Soroksár, ahol 700 ezer forintnál olcsóbban kínálják a lakóingatlanok négyzetméterét. A legnagyobb lakáskínálatot felmutató kerületek közül a VIII.-ban, a XI.-ben, a XIII.-ban és a XIV.-ben 970 ezer és 1,2 millió forint között szóródnak az árak.

A vármegyeszékhelyek között Debrecenben a legmagasabbak az árak, átlagosan 815 ezer forintba kerül egy négyzetméter. Majd Győr és Veszprém következik lényegében azonos, 786 ezer és 783 ezer forintos összeggel. Szegeden és Székesfehérváron 754 ezer és 747 ezer forintról van szó. Ugyanakkor Salgótarjánban még 300 ezer forint alatt vannak az átlagárak. Kaposváron, Szolnokon, Miskolcon és Békéscsabán pedig 441 ezer és 479 ezer forintos átlaggal számolhatnak a vevők.