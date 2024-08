Csúcsformában van a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola úszója, Kakuk Koppány Zéta. A még csak serdülő korú sportoló ezt már a négynapos országos bajnokság nyitányán is bizonyította, amikor is 100 méter gyorsan egy csodálatos idővel szerezte meg az aranyérmet és döntötte meg a 16 évesek évjáratos csúcsát. Ezt a teljesítményét felül tudta múlni, hiszen 200 méter gyorson az egyes pályáról ugrott medencébe, s bizonyította, hogy onnét indulva is lehet versenyt nyerni, ráadásul nem is akármilyen idővel, hiszen 1:49.61-el csapott célba, amivel megdöntötte az országos évjáratos csúcsot, amit éppenséggel ő tartott 1:50.41-el. A teljességhez hozzátartozik, hogy a számot az orosz Kolesnikov Nikolai nyerte, aki csak egy másodperccel úszott jobbat a kaposvári sportolónál, valamint az is, hogy a harmadik helyen (második magyarként) a 15 éves Pápai Olivér zárt, ugyancsak évjáratos csúccsal. Érdekesség, hogy az 1:50-47-es eredményével éppen Kakuk Koppány Zéta rekordját adta át a múltnak. Ugyanebben a számban, a nőknél a második napon 400 gyorson bronzérmet szerző Pálca-Juhász Emese hetedik helyen végzett, míg a B döntőben Király Flóra másodikként, míg Bakó Luca hetedikként csapott célba.

A harmadik napon Patakfalvi Áron és Sárközi Szabolcs jutott még A döntőbe, előbbi nyolcadik lett 200 mellen, míg utóbbi 400 vegyesen a hetedik helyet szerezte meg. Az 50 méteres pillangóúszás B döntőjében pedig Kakuk Koppány Zéta volt érdekelt, aki elsőként ért célba.

A KASI váltói a harmadik napon is döntőbe kerültek. A 4x100 méteres férfi gyorsváltó hetedik, míg a női a hatodik helyen fejezte be a napot.