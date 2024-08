A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy egy kifejezetten sikeres időszakon vannak túl, hiszen az általános felvételi eljárásban mintegy 800 hallgató nyert felvételt, a pótfelvételi során pedig 288-an adták be a jelentkezésüket Kaposvárra.

Ezzel pedig az elmúlt 10 év legjobb felvételi számait érheti el a Kaposvári Campus, ahol szeptemberben jó eséllyel mintegy ezer gólya kezdheti meg tanulmányait.

- mondta el Vörös Péter.

Tíz éve nem vettek fel ennyi hallgatót Kaposvárra.

A Kaposvári Campuson is a pedagógusképzés volt a legnépszerűbb

A Kaposvári Campus főigazgatója kiemelte: 2022-höz képest 269 százalékkal nőtt a jelentkezők száma, sőt még a tavalyi rekordévet is sikerült 7 százalékkal túlszárnyalni. – Tavalyhoz képest legjelentősebb mértékben, ötven százalékkal a műszaki terület népszerűsége emelkedett, ide 15-en adták be a jelentkezését, ezzel jó eséllyel érjük el az 50 fős létszámot. Az agrár szakok iránti érdeklődés is töretlen, 2023-hoz képest 13 százalékkal többen, 45-en választották ezt a területet. Itt a mezőgazdasági mérnök és a kaposvári specialitás az állattenyésztő mérnök alapszakra volt a legnépszerűbb. Az országos tendenciákhoz hasonlóan a Kaposvári Campuson is a pedagógusképzés volt a legnépszerűbb, 206-an jelölték meg ezt a területet, jegyezte meg Vörös Péter. Hozzátette: minden képzési területen sikerült növelni a jelentkezők számát.

Kiemelt az érdeklődés a pedagógiai szakok iránt.

A pedagógusképzés esetében a legtöbb pótfelvételiző első helyen jelölte meg az intézményt. –Az alapszakok a legnépszerűbbek, ezekre 206-an jelentkeztek és a gyógypedagógia a legkedveltebb, de nagyon sok az óvodapedagógus és a tanító szakos hallgató is, mondta Petőné Csima Melinda, Neveléstudományi Intézet tudományos igazgató-helyettese. Ez a felvételi eljárás annyiban más, hogy motivációs beszélgetésre van lehetőségük.

Fontos tudni, hogy augusztus 21-én lesz még mód a motivációs beszélgetésen és az alkalmassági vizsgán részt venni, hívta fel a figyelmet Petőné Csima Melinda. Erre jelentkezni péntek reggel 8 óráig lehet még.