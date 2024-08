Idén a fonyódi II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthon, a kaposvári Zita Speciális Gyermekotthon és a Nyár Gyermekotthon vállalkozó kedvű ellátottjai keltek útra két nevelő kíséretével a zalai Obornakra, ahol katonák között ízlelgethették e nagyfokú fegyelmezettséget, elkötelezettséget és fizikai erőnlétet igénylő hivatás szépségeit.

Nehezen nevelhető fiatalokat vettek gondjaikba

Azt mondták: várakozásaikat felülmúlta az együtt töltött öt nap. A disszociál magatartásuk miatt speciális szükségletűnek nyilvánított, a gyakorlatban nehezebben nevelhető, kamaszkorú gyerekek is kiválóan érezték magukat, helyt álltak a tábori erőpróbákon. Belekóstoltak az alaki kiképzés egyes mozzanataiba, megtudták mit jelent a közelharc, ám nem kellett közelharcot vívni velük azért, hogy elfogadják az első látásra szigorúnak tűnő napirendet.

A kísérők úgy érezték, mintha bizonyítani akartak volna a fiatalok, s mindvégig motiváltan, példás fegyelmezettséggel voltak jelen. Megfogalmazódott az is: hiánypótló lehetőséget teremtene, ha a nyári táborozáson túli időszakban is rendszerességgel sor kerülhetne külső szakemberek közreműködésével ilyen és hasonló tartalmú programokra.

Az egyik kísérő gyermekfelügyelőt olyannyira magával ragadta a tematikus tábor stílusa, valamint a fiatalok lelkesedése, lendülete és kitartása, hogy az átélt élményekből egy hosszú, humoros vers született, amely így zárult:

És én megfogadtam,

jövőre is jövök,

nem viccelek,

szóltam!”