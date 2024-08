A szilva korábban jelentős exportcikkünk volt: a 2020-et megelőző években jellemzően 8-12 ezer tonnát exportáltunk, azonban az utóbbi három évben (a jelentős terméskiesések miatt) 2-4 ezer tonna közé korlátozódott a kivitt mennyiség. A szilvaimportunk nem jelentős, az utóbbi öt évben 1-2 ezer tonna között mozgott.

A minőségi termesztés tekintetében sok tennivaló van, ami részben egyetemi és kutató intézeti feladat, de a termelők hozzájárulására, együttműködése is nélkülözhetetlen a gyakorlatban használható eredményekhez. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem a hazai gyümölcstermesztés fejlesztésében szoros kapcsolatot ápol, annak érdekében, hogy a tudomány elérhető legkorszerűbb ismereteit a gazdálkodók felé közérhető módon tudja átadni. A ceglédi gyümölcskutatóban a gyakorlat számára folyó kísérleteket is végeznek. Az eddig elért megfigyelésekről számoltak be a szakemberek a Cegléden megrendezett idei szilva fajtabemutatón is.

A szilva igazi vitaminbomba: természetes A-, B-, C-, E- és K-vitamin forrás, magas az antioxidáns- és az ásványianyag-tartalma. Vitamin- és antioxidáns-tartalma nemcsak a daganatos betegségek prevenciója szempontjából fontos, hanem például hatékony segítség lehet a ráncokkal szemben is. A szilvát a karcsúság természetes titkának is nevezik, mert nemcsak a fogyásban segít hatékonyan, hanem klorogénsav-tartalma miatt megelőzhető vele az elhízás is. Tápláló gyümölcs, amely hatékony megoldás a vérszegénységre és a vashiányra, javítva ezáltal még a közérzetet is. A 85%-os víztartalma miatt a szilva nagyon jó szomjoltó, valamint rost és szorbittartalmának köszönhetően pedig közismert hashajtó. Egyes szilvafajták különösen erős hashajtó hatásúak, erre legyünk figyelemmel. Napi egy-két marék friss vagy aszalt szilva átmozgatja a beleket és elősegíti a salakanyagok kiürülését.