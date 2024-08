A kampány során a Betadine oldat és a Hintalovon Alapítvány összefogott, hogy minél több szülő figyelmét felhívják a gyermekekre leselkedő online veszélyekre. A gyerekek ugyanis egyre fiatalabb korban találkoznak digitális eszközökkel, az internet használata a lehetőségek mellett azonban veszélyeket is rejthet.

– Ahhoz, hogy az online térben a gyerekek ne tévedjenek el, segítségre van szükségük, de sokszor még mi, felnőttek is bizonytalanul bolyongunk benne. A Betadine® oldattal közös kampányunkkal ehhez szerettünk volna útjelzőket adni, felhívni a figyelmet arra, hogy bár az internet számos kihívást, veszélyt is rejt, de ha ezekkel tisztában vagyunk, akkor a gyerekeknek is segíteni tudunk abban, hogy felismerjék és elkerüljék őket, baj esetén pedig segítséget kérjenek – mondta Rácz Dominika, a Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány jogásza.

A gyermekek digitális biztonsága téma sikeresen elérte a magyarokat: az országos, reprezentatív kutatás eredményeire épülő kampány sajtókommunikációja során a médiumok széles skálája foglalkozott ezzel a kiemelten fontos társadalmi témájával, amely így potenciálisan közel 3,4 millió főt szólított meg. Emellett országszerte több mint 400 patikában és közel 500 gyermekháziorvosnál voltak megtalálhatóak az online bántalmazás megelőzését, a felmerülő problémák adekvát szülői kezelését segítő szórólapok – utóbbiakból 60.000 példány jutott el a célcsoportokhoz.

A kampány az eladási eredmények alapján is rendkívül sikeresen szólította meg a szülőket, nagyszülőket, hiszen május folyamán a Betadine oldat a megelőző közel egy év legmagasabb piacrészesedését érte el. E kimagasló érdeklődésnek köszönhetően a két fél együttműködésének eredményeként a Betadine oldat a kampány lezárultával 4.586.400 forintot adott a Hintalovon Gyermekjogi Alapítványnak.

– Nagyon örültünk, hogy ezzel a nagysikerű kampánnyal segíthettük a Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány rendkívül fontos munkáját, és több mint 4,5 millió forintot adhattunk nekik. Az együttműködés kapcsán számos pozitív visszajelzés is érkezett hozzánk: a patikák örömmel adták át a szórólapokat, hiszen rengeteg értékes és hasznos tudásanyagot tartalmazott, amelyek segítették a szülők tudatosítását. Emellett munkavállalóink részére belső előadást is szerveztünk, így kollégáink is megismerhették a témával kapcsolatos legfontosabb információkat – tette hozzá Tell-Prantner Mária, a Betadine márka Szenior termékmenedzsere.