Szécsényi Szabolcs a Balatonberényi Magyar Tenger Vízisport Egyesület pénzügyi munkatársa elmondta, egyesületüknek jelenleg 164 tagja van. Hatvanan vitorlások, százan csónakosok, akiknek a nagy része horgász.

– A balatonberényiek nagyon kedvelik a vitorlás társadalmat, és szerencsére az önkormányzattal is jó az együttműködésünk – emelte ki Szécsényi Szabolcs. – Azonban szeretnénk elérni, ha még többen megismernének bennünket, és kedvük szerint csatlakoznának is hozzánk. Ezért szerveztük meg a Nemzeti Együttműködési Alap pályázatából a Kikötő napját, ahol fellépet Szikra László humorista és Lantos Gábor Elvis-imitátor is. Az eseményen pódiumbeszélgetést is szerveztünk a balatoni vitorlázás szerelmeseivel, a gyerekeknek pedig kézműves foglalkozással készültünk – tette hozzá Szécsényi Szabolcs.