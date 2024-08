A magyar olimpiai csapat által megszerzett 19 érem beváltotta a fogadói reményeket, ugyanis az „Érmek száma – 18,5” fogadási lehetőség esetében a Tippmixen megtett tippek 95 százaléka várt legalább ennyi dobogós helyezést. Újdonságként az idei olimpián arra is lehetett fogadni, hogy a magyar küldöttség hányadik helyen zár az éremtáblázaton: itt azon fogadóink jártak jól, akik arra számítottak, hogy a mieink a 11-15. hely között végeznek, a helyes tippet leadók 1,80-as nyereményszorzónak örülhettek.

Az olimpia alatt fogadóink körében nagy népszerűségnek örvendtek a csapatsportágak magyar érdekeltségű eseményei, ezek közül is kimagaslottak a női-, illetve férfi kézilabda-válogatottunk találkozói. Női csapatunk számára a Svédország elleni, hosszabbításban eldőlő negyeddöntő jelentette a végállomást a tornán, a meccs végkimenetelére érkezett fogadások 27 százaléka döntetlenre tippelt a Tippmixen, és a helyes tippekhez akár 11,50-es nyereményszorzó is társulhatott. A női válogatottal ellentétben a férfiak nem tudtak továbblépni csoportjukból – az erre vonatkozó fogadási lehetőségnél a tippek 58 százaléka bizonyult helyesnek, 1,75-ös nyitó és 1,25-ös záró odds mellett.

Vízilabda-csapataink szereplését is kiemelt érdeklődés övezte az olimpián: férfi válogatottunk a 4., női együttesünk pedig az 5. helyen zárta az ötkarikás játékokat. A férfiak küzdelmét végül Szerbia nyerte – a hosszútávú fogadási lehetőség esetében a tippek alig 1 százaléka számított címvédésre, a fogadói többség Varga Dénesék mellett tette le a voksát.

„Fogadásszervezőként mindig különleges kihívás az Olimpia, hiszen számos olyan sportágra és eseményre kell kínálunk oddsokat, amelyek alapesetben kevésbé kerülnek fókuszba, és a megbízható információkhoz való hozzájutás nehezebb. Idén ráadásul minden korábbi olimpiánál több lehetőségből válogathattak a fogadóink, és nagy hangsúlyt helyeztünk a magyar sportolók szereplésére. – mondta a Szerencsejáték Zrt. sportfogadási vezetője. Horváth Zoltán hozzátette: „a Tippmixprón elérhető Oddsrakétával például kiemelkedő nyereményszorzót biztosítottunk Milák Kristóf 100 méteres pillangóúszásban elért aranyérmére is, ez pedig az egyik legnépszerűbb fogadási lehetőség volt ebben a speciális szegmensben, ráadásul nyertes tippnek is bizonyult. Női és férfi kézi- és vízilabdacsapataink találkozói a várakozásoknak megfelelően rendkívül népszerű fogadási opciónak bizonyultak, és ezeket a mérkőzéseket jellemzően a Szuperodds ajánlatunkkal is kínáltuk. A sportfogadási vezető kiemelte: a nyári Eb és olimpia után indulnak a labdarúgó topligák küzdelmei, zajlanak a nemzetközi kupák selejtezői, nálunk elérhető az NB I és az NB II is, emellett viszont idén először a paralimpiára is kínálunk majd fogadási lehetőséget.”