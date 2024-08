– Miért ezt az intézményt választotta? Egyházi volta miatt lett vonzó? – kérdeztük a tanítónőt, aki hitoktatóként is jelen van az egyház életében.

– Főiskolai gyakorlatomat ebben az intézményben végeztem. Már akkor éreztem, hogy ez az iskola más, közel áll az értékrendemhez és szívesen dolgoznék itt. Az isteni gondviselés vezetett ide, meghívott a gyermekek szolgálatára és evangelizálásra.

– Hogy látja, az elmúlt évtizedekben sikerült gyökeret eresztenie az iskolának? Kialakultak tradíciók, s megnőtt az a többlet, amelyet egyházi szerepe miatt várnak el tőle a szülők?

– Néhány éve jubileumi programsorozattal ünnepeltük a gimnázium alapításának 30. évfordulóját. 25 évvel ezelőtt indult útjára a Nagyboldogasszony Iskolaközpont általános iskolája a „Haza kis polgárainak” épületében. Az eltelt negyed évszázad, az elért eredmények, a kialakult közösség és a jelentkezők száma egyaránt mutatja az igényt arra a többletre, amit az iskola nyújthat.

– A fizikai építkezés mellett a léleképítésre is kiemelt figyelmet kell fordítani. Ön nemcsak tanítóként, hanem hitoktatóként is végzi szolgálatát a diákok között. Mely területeken kedvezőbbek a tapasztalatai, hiszen a tanuló – mint mindenütt – „gyerekből” van, megpróbálja feszegetni a határokat, miközben a pedagógust is kóstolgatja.

– Mindez hozzátartozik a pálya kihívásaihoz, de elfogadással, türelemmel, imával, jó példával lehet eredményt elérni.

– Milyen családból érkezett? A hitélet gyermekkorában is meghatározó volt?

– Hívő, katolikus családból származom. Rendszeresen jártunk szentmisére, szüleim katolikus szellemben neveltek nővéremmel együtt. Édesapám az egyházközség képviselő-testületének tagja volt, és a Kapos-hegyen található, donneri Szent Kereszt Felmagasztalása Plébániához tartozó, Szent Szűz tiszteletére szentelt kápolnát gondozta évtizedeken keresztül. A kápolnával szemben laktunk, nálunk volt a kulcsa. A kápolnák légköre a legtöbb emberben jó érzést kelt. Nem kell feltétlenül vallásosnak lenni ahhoz, hogy aki belép, megérezze a bennük rejlő isteni világot, nyugalmat, békét. Szerettem ott lenni, imádkozni. Hitoktatóként célom a gyerekeket közelebb vezetni Istenhez. Hiszem, hogy minden gyermek értékes és tehetséges valamiben. Fontosnak tartom, hogy a gyerekek szeressenek ebbe az iskolába járni, örömmel jöjjenek, kiegyensúlyozottá és önállóan gondolkodóvá váljanak.

– Balás Béla emeritus főpásztor, illetve Varga László megyés püspök képviselte és képviseli a fenntartót, akik tisztában vannak azzal, hogy a keresztény értékrend követendő példa, de azt is tudják: kereszténynek nehezebb lenni, mint – mondjuk – vezető politikusnak. Ön milyen mankót próbál adni tanítványainak az élethez?

– A keresztény értékrend és gondolkodásmód önmagában biztos támpont az életben. Tanítványaimnak útravalóként ezen túl Paulo Coelho A ceruza című meséjét szoktam ajándékba adni: „Neked írok most, kedves diákom. A szavaknál azonban fontosabb a ceruza, amivel írok. Szeretném, ha hasonlítanál rá életedben: Nagy dolgokat vihetsz véghez, de soha ne feledd, hogy van egy Kéz, amely vezeti a lépteidet. Ezt a kezet mi Istennek hívjuk, és mindig az Ő akarata felé fog téged vezetni. Néha egy kicsit abba kell hagynom az írást, hogy kihegyezzem a ceruzát. A ceruzának ez szenvedést okoz, de a végén hegyesebb lesz. Van olyan fájdalom, amit el kell tudnod viselni, mert jobb ember leszel tőle. A ceruza mindig hagyja, hogy kiradírozzuk azt, amit elrontott. Megérti, hogy ha kijavítunk valamit, amit rosszul csináltunk, az nem szükségszerűen rossz – épp ellenkezőleg: fontos, mert az igazság útján tart minket. A ceruzában nem a fája vagy a külső formája a lényeg, hanem a grafit, ami benne van. Ezért mindig törődj azzal, ami a bensődben történik! A ceruza mindig nyomot hagy maga után. Tudd meg, hogy az életben te is ugyanígy nyomot hagysz a tetteid után, és ennek tudatában cselekedj!”

– Hogy véli: milyen a lelkülete a jelenlegi tantestületnek?

– Legjellemzőbb alapértékeink a jóra való készség, az együttműködés, a nyitottság, az empátia és a elfogadás.

– A szülők többsége tudatosan íratja gyermekét egyházi intézménybe, s ha gyermekük jár is misére, ők nem biztos, hogy fontosnak tekintik a hetedik nap megszentelését. Egy szülői lelkigyakorlat nem jelentene valami pluszt, megújulást?

– Célravezetőnek tartom a nevelőmunka folyamatának résztvevőiként szülők és pedagógusok együttgondolkodását, a közösségépítés és együttműködés lehetséges színtereinek bővítését. Mindezek formáját és tartalmát többek között az aktuális igények és lehetőségek határozhatják meg.

– Hogy telt a nyara? Sikerült feltöltenie „szeretettankját”?

– Jót tett a pihenés, közös családi kirándulás, de televíziós műsor is segít a feltöltődésben. Augusztusban lelkigyakorlaton vettem részt, s sokszor hallgattam zenét, amelynek erejét a hitoktatásban, sőt a sakkoktatásában is rendszeresen használom.