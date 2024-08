A térség történelmével, kulturális örökségével is megismerkedtek a somogyi táborozók. A zadari városnéző kirándulás kapcsán például meglátogatták az elmúlt korokba is visszavezető üvegmúzeumot, valamint az egykori illír törzsek alapította, római kori város archeológiai múzeumát. A somogyi csapat egyébként öt gyermekfelügyelővel, illetve nevelővel kelt útra; az első nap akadt olyan gyerkőc, aki teljesen bezárkózott, volt, aki elégedetlenkedett, vagy magányosan elvonult. A kísérő felnőttek személyiségének és szakmaiságuknak köszönhetően a tábor végére minden gyermek megosztott valamilyen pozitív élményt. Szívesen sütöttek-főztek, s próbáltak ki új ízeket, volt, aki segítőnek avanzsált, volt, aki a bohóc szerepét töltötte be.