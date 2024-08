Augusztus 20-án kezdte meg a nyári alapozást a Kaposvári Női RC (KNRC) élvonalbeli csapata. Az első közös edzésen mind a 12 játékos – így az öt külföldről igazolt légiós és a négy magyar röplabdázó – is jelen volt. Naponta két tréning vár a hölgyekre: délelőtt inkább az erőnlétre helyezik a fő hangsúlyt, délután pedig a labdás foglalkozások szerepelnek az előtérben. Október első hétvégéjén rajtol majd a bajnokság, novemberben pedig következik a CEV Kupa.

Elkezdte a felkészülést a KNRC

Fotó: Muzslay Péter

A szakmai stábban is történt változás. A francia Vincent Lacombe vezetőedzőnek az az egykori válogatott Szabó Dávid a segítője, aki korábban Kazincbarcikán játszott, majd edzősködött, névrokona pedig a Kaposvári Sportközpont és Sportiskolában a női utánpótlás munkáját vezényli.

– Az előző szezon történelmi jelentőséggel bírt klubunk és a város számára, hiszen a kaposvári női röplabdázás először szerzett érmet az Extraligában, ráadásul egyből egy ezüstöt sikerült begyűjteni az élvonalban. Kétszer is felállhatott a csapat a dobogóra, lévén előtte az Érden rendezett Magyar Kupában harmadikak voltunk – mondta a Kaposvári Női RC kommunikációs menedzsere, Barbarics András.

– Ez sok munkával járt, így még nagyobb öröm volt megélni a sikert mind a játékosok, mind pedig a szakmai stáb számára. Tisztában vagyunk vele, hogy most sokan hasonló eredményeket várnak, de még nagyon korai lenne az idei tervekről beszélni. Alig egy hete vannak együtt a lányok, még edzőmeccset sem játszottunk, így még nem mennénk bele találgatásokba. Annak viszont nagyon örülünk, hogy a nemzetközi kupaporondon is megmérettetjük magunkat. A naptárunkban több edzőmérkőzés is szerepel a hétvégéken. Tervben van egy felkészülési torna is, de ennek sincs még konkrét időpontja; ezekről mind időben tájékoztatjuk majd a szurkolóinkat, hiszen lesznek olyan edzőmeccsek, amelyekre őket is sok szeretettel várjuk majd.