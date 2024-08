Forrás: Hajdú Marianna/Somogyi Hírlap

A rendezvény során több kulturális program is színesítette a napot. A délelőtti programban elsőként a Tamási Koncert-Fúvószenekar lépett fel Varga Balázs karmester vezényletével. Ezt követően Bartók Eszter "Neked adnék mindent" című dalát Niklai Jázmin adta elő, érzelmekkel teli éneklésével varázsolva el a közönséget. A program zárásaként a Törökkoppányi Menyecskekórus lépett színpadra, akik hagyományos dalokkal szórakoztatták a közönséget, és vidám hangulatot teremtettek.

Zenekarok, énekesek és humor a színpadon

A délutáni programok között szerepelt Endrődy Ágnes énekművész előadása, aki megható éneklésével érintette meg a hallgatóság szívét. Ezt követően a Tabi Sk. Színkör humoros előadása került színpadra, amely mosolyt csalt az arcokra, végül pedig az otthon lakóinak saját produkciója következett, mely méltó lezárása volt a napnak.

Forrás: Orbán László

Az ünnepség azonban nem csupán a szórakozásról szólt. A rendezvény része volt egy emlékezés is, amely során Galbavy Jenő József plébános atya imát mondott azokért, akik az elmúlt húsz évben az otthon lakói voltak, de már nem is lehetnek közöttünk. Az Emlékezés Sátra nevű kiállításon az elmúlt két évtized legfontosabb pillanatai elevenedtek meg: fotók, kézimunkák és egy Tabi festőművész, Savanyó Györgyné Szalai Emma Judit festményei is megtekinthetők voltak. A művész képei már az otthon falait is díszítik, hogy vidámsággal töltsék meg a lakók mindennapjait.

Forrás: Orbán László

Az ünnepi rendezvény méltó módon emlékezett meg a Koppányvölgye Idősek Otthona huszadik évfordulójáról. Az intézmény fennállásának két évtizede alatt nemcsak az itt élők életét tette jobbá, hanem a helyi közösség számára is jelentős értéket képvisel.