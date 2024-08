A kétnapos táborban idén 12 látrányi, balatonboglári és balatonszemesi fiatal vett részt. Az látrányi önkéntes ifjúsági tagozatnak több tagjai is van, de néhány nem tudtak részt venni az eseményen. A keddig foglalkozást is nagyon élvezték a gyerekek. A balatonboglári kalandparkba látogattak el, ahol a falmászást gyakorolták és a kötélpályán is bemutatták tudásukat. Kelemen Ferenc érdeklődésünkre elmondta, fontos, hogy ezt is megismerjék a fiatalok annak ellenére is, hogy az egyesület alpin technikával nem tud dolgozni.

– Szokniuk kell a magasságot és azt, hogy miként tudnak segíteni egymásnak – hangsúlyozta. – Jó volt látni, hogy az idősebb gyerekek a kisebbeknek megmutatták, hogyan kell a kötelet használni és mit kell csinálni pontosan. Már most látszik rajtuk, hogy csapatban gondolnak és nem egoista a társaság. Ez fontos, hiszen felnőttként, a mentési munkánál is szükség lesz a csapatszellemre – mondta az egyesület titkára.

A tábort nyolcadszor szervezte meg az egyesület, programjaikat több vállalkozás is támogatta. A kalandparkot ingyen használhattak és az egyik lellei strandra sem kellett belépőt fizetniük. Kelemen Ferenc arról is beszélt, az új tanévben is folytatódnak majd az ifjúsági képzések. Havonta egy alkalommal, szombatonként várják a kis önkénteseket, akikhez még lehet csatlakozni.