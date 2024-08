Önjáró kukásautót fejlesztett ki egy japán cég, a jármű lépésben képes követni a sofőrjét, ezzel a megoldással a közműcégek várhatóan több munkavállalót is megspórolhatnak. A prototípus a rendszereit arra használja, hogy a jármű magától kövesse az előtte haladó, szemétgyűjtést végző embert. Mivel csak részlegesen önvezető technológiáról van szó, a diszpécser távolról is át tudja venni az irányítást felette, illetve a jármű automatikusan blokkol, ha a környezetében a szemétgyűjtőkön kívül más személy mozog, ezzel elkerülhetők a balesetek. A gyűjtőtérben elhelyezett érzékelők segítségével az autó automatikusan tudja, hogy mikor telt meg, és a szeméttelepre kell hajtania.

Úgy vélem, hogy ez a kukásautó már most okosabb, mint némely lakók a somogyi vármegyeszékhelyen. A város kétségtelenül fejlődik, és szépül, de a mindenütt felbukkanó szemét határozottan szúrja az ember szemét. Ételcsomagolások, műanyagok hevernek szerteszét a lakótelepeken az emeletes házak között, és a Kertvárosban az utak mentén. Sokan láthatóan jártukban-keltükben, ha megéheznek vagy megszomjaznak, mindjárt szét is dobálják a szemetet. Gyakran úgy, hogy néhány lépésre van a nyilvános, utcai szemétgyűjtő. Nyilván hallották már, ha mástól nem, akkor legalább a tanító nénijüktől az iskolában, hogy nem így kéne, mégsem fogott rajtuk. Talán az lenne a megoldás, hogy az önjáró szemétgyűjtő követné őket a saját lakásukba. S még mondja valaki, hogy nincs fejlődés.



A japán kukásautó már okosabb, mint egyik-másik kaposvári honfitársunk.