A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ adatai alapján nemcsak a vízparti élmények csábították útra a látogatókat, hanem a kulturális örökségek is. A nyár első két hónapjában a fővároson kívül valósult meg a magyarországi szálláshelyi forgalom több mint kétharmada, ennek 71%-a hazai, 29%-a pedig nemzetközi vendégekhez kötődött.

Egyes desztinációk népszerűsége a belföldi vendégek körében nőtt meg, míg másokat a külföldi utazók látogatták meg az előző évhez képest nagyobb mértékben. A legnagyobb vidéki belföldi vendégforgalomnövekedés, közel 6%-kal több vendégéjszakával Szeged és térségében volt látható, ahol 127 ezer vendégéjszakát töltöttek a hazai vendégek. A második legmagasabb belföldi növekedést Sopron-Fertő térsége mutatta, ahol az adatok szerint az első két nyári hónapban 93 ezer hazai vendégéjszakát regisztráltak a szálláshelyek, mely 4%-kal felülmúlja a desztináció előző éves eredményét. Míg a szintén dobogós Gyula és térsége pedig 140 ezer belföldi vendégéjszakával közel 3%-os hazai forgalomnövekedést produkált. A külföldi vendégéjszakák tekintetében a legnagyobb emelkedést Budapesten kívül Debrecen és térsége érte el. Itt a nemzetközi vendégek 245 ezer éjszakát töltöttek a nyár első két hónapjában, több mint 8%-kal meghaladva az egy évvel ezelőtti értéket. A Balaton külföldi vendégei is közel 6%-kal több, 939 ezer éjszakát töltöttek a térségben, míg a harmadik legnagyobb mértékű, közel 3%-os bővülést 129 ezer nemzetközi vendégéjszakával a Mátra-Bükk térsége élvezhette.

Az adatokból látható, hogy a települések közül a vízpartiak népszerűsége nőtt a legjobban a meleg nyári hónapok alatt. A legmagasabb belföldi szálláshelyi forgalombővülést a nyár első két hónapjában Velencén mérték, ahol 38%-kal több, 29 ezer vendégéjszakát töltöttek, mint egy éve ilyenkor. 33 ezer éjszakával Balatonkenese is erőteljes, közel 28%-os emelkedést mutatott, és Makón is több mint ötödével (21%) magasabb, 11 ezer vendégéjszakás hazai szálláshelyi forgalmat mértek ebben a két hónapban. A nemzetközi vendégek szálláshelyi forgalmát tekintve a legnagyobb, több mint 32%-os növekedést Debrecen mondhatta magáénak, 62 ezer vendégéjszakát elkönyvelve. Siófok és Kecskemét is hasonlóan jelentős mértékű, közel 27-27%-os növekedést ért el, előbbi 184 ezer, utóbbi 30 ezer vendégéjszakát köszönhetett nemzetközi vendégeinek.