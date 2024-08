Menő színek a falon

Ha festés vagy tapétázás mellett döntünk, érdemes olyan színt választani, ami nagy felületen is jól mutat, évekig bírja a strapát, passzol a padlóhoz és a bútorokhoz. Árvai Péter, a Praktiker festékekért felelős szakértője szerint a festés előnye, hogy egyszerűbb változtatni a színt és modern, letisztult a végeredmény. A tapétát és a festést kombinálhatjuk is, egy-egy falrészlet kiemelésére alkalmas egyedi stílust, textúrát adva a szobának. Garantált a siker, ha gyermekünket is bevonjuk a tervezésbe, és együtt találjuk ki, milyen legyen az új stílus – javasolja a szakértő, aki arra is bátorít, hogy legyünk kreatívak, kombináljunk több színt. A semleges fehér vagy szürke helyett trendibb és modern, friss megjelenést kölcsönöz valamilyen pasztellszín, az olíva-, a lágyabb menta, a világosabb zöld, a sötétebb narancs, illetve az úgynevezett nude árnyalat vagy a púderes hatású rózsaszín. Játékosabb a hatás, ha kisebb felületen becsempészünk egy-egy mintát. Egyes kutatások szerint a piros és a kék jó hatással van a gondolkodásra és a kreativitásra, persze ezeket a színeket is javasolt mértékkel, kisebb részleteken használni. Ugyanígy belophatunk egy-egy olyan élénk színt a szobába, amit az iskolára készülő kis lakó szeret, a mérték ebben az esetben is lényeges, ha hosszú távban gondolkodunk és harmóniára törekszünk.

A Praktiker szakértője szerint:

Beltéri falfestékek közül közkedvelt a diszperziós festék: előnye, hogy színtartó, kopásálló, akár penészgátló összetevőt is tartalmazhat, és nem ártalmas a környezetünkre, egészségünkre. Színminta alapján bármikor újra kikeverhető a választott szín. Aki tapétával dobja fel a szobát, annak ma már szinte végtelen a választási lehetősége, több típussal (papír, fűrészporos, vlies, hab és fotótapéta), rengeteg színnel és mintával, így geometrikus, dzsungel és 3D mintával is találkozhatnak a vásárlók. Ebben az esetben is tartsuk azonban szem előtt, hogy az új dizájn több évre szól majd, ne legyen zavaró az új szín és minta. Mindkét megoldásnál fontos szempont a tisztíthatóság és a biztonság.