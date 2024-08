Nem sokkal pénteken reggel nyolc óra előtt gördült be a teherautó a Munkácsy Mihály Gimnázium udvarára. A jármű három raklapnyi, pontosan 5606 könyvet szállított az intézménybe. A kiadványokból a középiskolások mellett, a hetedik és a nyolcadik osztályosok is kapnak. A könyveket 28 osztály, több mint 800 tanulója között osztják majd ki.

Valásik Zsuzsanna a Munkácsy-gimnázium könyvtárosa elmondta, nagy odafigyelést igényel, mire a kiadványokat megszámolják, osztályok, majd diákok szerint szétválogatják. Szerencsére azonban vannak segítői. Néhány középiskolás vállalta, hogy részt vesz a pakolásban és a rendszerezésben. A pedagógusok több kiadó könyvei közül választották ki azokat, melyekre szükség lesz a 2024–2025-ös tanévben. Sok ismert kötetből tanulhatnak majd a diákok, a függvénytáblázatból azonban újfajta érkezett.

A tankönyvek egyelőre az egyik osztályterem padjain tornyosulnak, és a könyvtárba is többet bepakoltak pénteken délelőtt. A két segítő diák, Táskai Viktória és Kovács Sára, érdeklődésünkre elmondta, egyébként is szívesen részt vettek volna a pakolásban, azonban az ötvenórás közösségi szolgálatban is szerettek volna minél többet teljesíteni a mostani szortírozással. A munkácsys diákok a nyári szünet végén, különböző napokon vehetik majd át a könyveket.

A Mezőcsokonyai Általános Iskola is az elsők között kapta meg a tankönyveket. Az intézménybe az előre jelzett napon, augusztus elsején érkezett meg a megrendelt több mint 2100 könyv. A kiadványokat a Magyar Posta teherautója szállította a településre. A pakolásban az iskola technikai személyzete, a tankönyvfelelős, valamint önkéntes diákok vettek rész. Más intézményekhez hasonlóan, Mezőcsokonyán is osztályok szerint válogatták szét a kiadványokat, és minden egyes könyvről leszedték a védőfóliát, a könyvtári példányokat pedig pecséttel látták el.

Királyné Botka Beáta, az iskola igazgatója elmondta, a tankönyveket a mezőcsokonyai iskolában augusztus végén egy kijelölt napon vehetik majd át a diákok. Ezután arra is lesz idejük, hogy bekössék a könyveket, munkafüzeteket. A somogysárdi telephelyen a gyerekek az első tanítási napon kapják kézbe a könyveiket. A két intézménybe összesen 175-en kezdik el az új tanévet.



Fotó: Muzslay Péter