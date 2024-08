Dániából és Svédországból is érkeztek Fonyódra



Gyakorta hallani lengyel szót a fonyódi kikötőben is, és nem ritkák itt sem a cseh vagy a szlovák vendégek.

– Rajtuk kívül megfordulnak nálunk balti államokból – Dániából és Svédországból – érkezők is – mondta Torma János, a fonyódi Fapipa Étterem tulajdonosa. – S nem csak egy-két látogató, hanem több család járt már nálunk ezen a nyáron Skandináviából. Nálunk a német és az osztrák vendég is jellemző, magyarból viszont idén kevesebb van. Úgy látom, hogy az áruházakban van forgalom, de esténként inkább grilleznek és kevésbé jönnek étterembe a magyarok. Külföldi kollégáktól tudom, hogy más országokban is hasonló a helyzet, igyekeznek spórolni a turisták az étkezésen – tette hozzá.