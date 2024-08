Balatonfenyves

A Nagystrandon lévő teljesen újjáépült balatonfenyvesi csúszda két részből áll, a kék az Anakonda, a zöld csúszda pedig a Kamikaze nevet kapta. Mindkettő 11 méter magasról indul, és ugyanoda érkezik: a Balaton vizébe. A Kamikazét 14 év alattiak nem is használhatják. Az Anakonda, nevéhez méltóan, jó hosszú, tehát sokáig élvezhetjük a siklás izgalmát. Ezen a 120 méteres csúszdán csak a 12 év felettiek jöhetnek le.

Keszthely

A város legszebb strandján, a Városi Strandon is található vízicsúszda, csobbanás után érdemes kipróbálnod a vízen járó labdát, a légvárat, trambulint és a minigolf pályát is. Vízibicikli, SUP, sárkányhajó is vár rád, a szezon kedvence pedig a vízi élménypark lesz. A Balaton vizében csobbanunk a keszthelyi csúszdázás végén

Fotó: Mészáros Annarózsa/likeBalaton.hu

Vízi játszóterek

Siófok – Aranypart Szabadstrand

A Bebo Aquapark Siófokon, az Aranyparton lévő szabadstrandon, a Tömörkény István utca végén található, ahol a parkolóban, illetve a környező utcákban is ingyenes a parkolás. A látogatók kipróbálhatják magukat pl. a trambulinon, egyensúlyozhatnak csúszós gerendán, próbára tehetik erejüket a majomketrecben, csúszdázhatnak, és tornyot is mászhatnak.

Siófok – Nagystrand

A fizetős siófoki Nagystrandon Bohóc vízköpő, kalózhajó vízágyú és spriccelő aqua-alagutak is tarkítják a gyermekmedence élményelemeit. Ezeket a strandra szóló belépőjegy fejében minden apróság használhatja. Ugyanitt, a Balatonba telepített lebegő vízi játszóteret pedig külön díj ellenében lehet birtokba venni. A siófoki Nagystrandon a picik medencéjében és a Balaton vizében is találunk vizes játszóteret

Fotó: Krausz Andrea

Siófok – Újhelyi szabadstrand

Az Újhelyi szabadstrand nyugati szélén, az óriáscsúszda előtti vízterületen alakítottak ki egy új vízi játszóteret, melyet külön díjazás ellenében lehet használni. A siófoki Újhelyi szabadstrand vízi játszótere

Fotó: Krausz Andrea/likeBalaton.hu