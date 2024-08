Színpadon a Magyar Underground és Techno színe-java

Augusztus 22-24 között ebben a lenyűgöző vulkanikus környezetben zajló buli három színpada felett olyan, az alternatív elektronikus bulik szervezéséről ismert csapatok veszik át az irányítást mint a Blue Sun Radio, a Kamarave, a Nofear vagy a Santsat. A fesztivál egyik legnagyobb vonzereje a komoly hazai DJ-ék lineupja. Olyan nevekkel találkozhatunk, mint Metha, a Be Massive alapítója, és Subotage, aki a Turbina, Inota alapító-szervezője, vagy Sobek & Mulya, akik nemzetközileg és kiadóként is sikeresek, de számíthatunk Adis is OK dinamikus hangzásvilágára és Beta tapasztalatára is az elektronikus zenei színtéren. Fotó: Hello Wood/Kráter Fesztivál Belföldi fesztiválkedvencekre is készülhetünk, a Kráter egyik headlinere az Analóg Balaton, akik nevéhez az utóbbi évek legnépszerűbb fesztivál live act fellépései kötődnek. Emellett a Bohemian Betyars örömzenéje, magával ragadó ritmusai zökkentik majd ki a közönséget a hétköznapokból és sodorják az önfeledtség játszóterére. A magyar underground megkerülhetetlen zenekara az Óperentzia pedig olyan zenei utazásra invitálja a fesztivál hallgatóságát, amelyben az archív folk, a trance és a lüktető dub egy hullámként sodorja el a külvilág zaját. Egzotikus színezet a fesztivál zenei palettáján OIEE, azaz Kocsis Bence, aki a tánczene eufóriáját egyesíti egyfajta lassú szemlélődő megértéssel. Fotó: Hello Wood/Kráter Fesztivál

Kreatív workshopok várnak

Idén a Kráter Fesztivál több izgalmas workshopot kínál azoknak, akik szeretnék kibontakoztatni kreativitásukat. A Cianotípia Workshop lehetőséget ad az egyedi alkotások létrehozására, ahol a fény, a kémiával való kísérletezés és a kézzel készített kép találkozik. Az Analog Jam workshopon kipróbálhatjátok az elektronikus liveact kütyüket, a szintetizátoroktól a dobgépekig. Akik mozgásra vágynak, a szombati Santsantot megelőzően részt vehetnek egy frissítő jógán. Az Eredőtest-tudat Session során az esti órákban kontakt táncon keresztül, szavak nélkül ismerhetitek meg egymást. Fotó: Hello Wood/Kráter Fesztivál A Poetry Tent a regenerálódás szigete, ahol hangfürdő, meditáció és gondosan szelektált olvasnivalók várják a látogatókat. Kedvenc verseitek akár a bőrötökre is kerülhetnek a henna művészeknek köszönhetően. A Tetováló Sarok azoknak szól, akik maradandó élményeket szeretnének. Itt egy különleges designt választhattok, amit kifejezetten a Kráterre készítenek. Fotó: Hello Wood/Kráter Fesztivál Jegyek és további részletek a Hello Wood, a KATTT és a Kráter Facebook oldalain. Csatlakozz egy különleges fesztiválélményhez, ahol a zene, a művészet és a nyers természet találkozik. Az esemény népszerű elektronikus bulikat szervező KATTT Produkcióval együttműködésében és a Nemzeti Kulturális Alap, a Jägermeister, a Monti ásványvíz támogatásával valósul meg.

Nyitókép: Hello Wood/Kráter Fesztivál

forrás: likebalaton.hu