Célterületeik között idén is szerepeltek a balatoni vendéglátóhelyek. A szezon elejére időzített vizsgálatok középpontjában a büfék, éttermek higiéniai állapota, az alapanyagok nyomon követhetősége állt. Az idei akció során több esetben a korábbi években tapasztalt hiányosságokkal találkoztak az ellenőrök.

Visszatérő hiba volt a rovarháló és a higiénikus kézmosási feltételek hiánya, továbbá több esetben probléma volt a dolgozók érvényes egészségügyi alkalmassági igazolásával. Ez utóbbi dokumentum nélkül – a kiemelt járványügyi kockázat miatt – nem végezhető vendéglátó tevékenység. Több vendéglátó sem végezte szabályosan az élelmiszerek helyben történő fagyasztását. További szabálysértések között említhető, hogy ismeretlen eredetű, valamint lejárt minőségmegőrzési vagy fogyaszthatósági idejű élelmiszereket is tároltak az egyes egységekben.

A Nébih a Balaton környékén folytatott ellenőrzések alkalmával 245 kilogrammnyi terméket vont ki a forgalomból, valamint az egy hétig tartó vizsgálatsorozat alatt négy esetben indított eljárást, melyek jelenleg is folyamatban vannak. A Nébih a kormány- és járási hivatalok szakembereivel az augusztus 15-ig tartó országos akció során még grillsajtokat, görögdinnyét és növényvédőszereket fognak ellenőrizni, valamint az élőállat-szállításra is kiemelt figyelmet fordítanak.

Folytatódik a Nemzeti Adó- és Vámhivatal kiemelt, nyári ellenőrzése is. Az eddigi vizsgálatok több szabálytalanságot is feltártak. Augusztus elsejétől duplázódott a mulasztási bírság, így akár kétmillió forintos szankcióval is számolhat például az, aki be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztat, vagy elmulasztja a nyugtaadást.

A szokásos ellenőrzéseken kívül, idén a turizmusfejlesztési hozzájárulás helyes megállapításának és megfizetésének vizsgálata is kiemelt figyelmet kap.

Az eddigi tapasztalatok szerint a leggyakoribb szabályszegés továbbra is a nyugtaadás elmulasztása. Egy vendéglátóhelyen például a revizorok sorban állás közben arra lettek figyelmesek, hogy csak a magyarul beszélő vásárlók kapnak nyugtát, a külföldieknél az eladók egyáltalán nem használják a pénztárgépet. Ezért angolul rendeltek, így ők sem kaptak semmilyen bizonylatot a próbavásárláskor. Mivel a társaság tavaly már szintén bukott egy ellenőrzésen nyugtamulasztással, ezért a bírságon felül 12 napos üzletzárásra is számíthat a vállalkozás. A súlyosan mulasztók a mulasztási bírság mellett utólagos adóellenőrzésre is számíthatnak.

