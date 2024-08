A gyermekáldás azonban nem megy parancsszóra, így egyre több a gyermekre vágyó párok száma hazánkban, így Somogyban is. Rajtuk szeretne segíteni egy háromnapos őszi lelkigyakorlat, amelyet Bárdudvarnokon szervez Udvardy Márton és felesége, Lilla.

– Sajnos napjainkban a nehezített foganás-fogantatás egyre több párt érint; egyes adatok szerint minden 5. házaspárnál küzdelmes a gyermekáldás útja – mondta Udvardy Márton állandó diakónus, aki maga is háromgyermekes édesapa. – Sok házaspár nehezen éli meg, hogy míg kortársaiknál már akár több gyermek is született, addig őket gyakran kérdezgetik a környezetükben élők, miért nem vállalnak gyereket, vagy: mikor érkezik már végre a trónörökös. Egy idő után – s ez teljesen természetes –, nehéz részt venni nekik egy-egy keresztelőn és az is tény: a gyermekre vágyók lassan kiszorulnak addigi közösségükből, és az újabb és újabb „gólyahíreket” is egyre keserédesebben fogadják Gyakori ilyenkor az irigység, a vádaskodás, hiszen egymást okolják, kinek a hibájából késik vagy marad el a gyermekáldás, s vajon megtesznek-e mindent a vágyott cél érdekében.

A főszervezők elmondták: éppen ezért kínálnak segítséget azoknak a házaspároknak, akik szeretnék Istenre bízni helyzetüket és reményteli várakozással szívükben kíváncsiak arra, mit, miért és hogyan tehetnek a gyermekáldásért az egyház tanításának fényében. Miként képesek megerősödni, helyesen szeretni ebben az érzelmileg valóban megterhelő élethelyzetben.

Udvardy Mártontól megtudtuk azt is: az október 25-27 között a bárdudvarnoki Porta Pacis Lelkigyakorlatos Központban tartandó lelkigyakorlatra olyan, gyermekre vágyó párok jelentkezését várják, akiknek legalább egy év eltelte után sem született gyermeke, és akik először jelentkeznek ilyen jellegű lelkigyakorlatra. A részvételnek pedig csupán az a kritériuma, hogy szentségi házasságban, illetve egyházilag rendezhető kapcsolatban éljenek a párok, akiknek nincs még megszületett gyermeke. A reménnyel kecsegtető, bensőséges hangulatú lelkigyakorlatot – amelynek részletei a Joppé honlapján találhatók –, római katolikus pap, diakónus, orvos, pszichológus, cikluskövetés-oktató és tanúságtevő házaspár kíséri.