Az ereklye a mai ismereteink szerint a tatárjárás idején is helyben maradt, és a pusztítás alatt sem érte károsodás.

Már az újkor eseménye az, hogy Mária Terézia 1771-ben a Szent Jobbot visszaszerezte Raguzától és előbb Schönbrunnba, majd Budára vitette. Ezt Mária Terézia olyan jelentős történelmi eseménynek ítélte, hogy emlékére pénzérmet veretett. Az ereklye megtalálásának emléknapja május 30., ami a római katolikus naptárakban is számontartott időpont. A Szent Jobb ma Budapesten a Szent István-bazilikában van. A gyűrű, amellyel a királyt 1038-ban eltemették, hollétét homály fedi. A magyar katolikus püspöki kar 1862-ben készíttette el az első igazán művészi értékű, nagyon szép kivitelű ereklyetartót. Ez már lehetővé tette a hagyománnyá vált augusztus 20-i, Szent István napján történő körmeneti bemutatást és körbehordozást is. Györffy professzor 1971-ben vizsgálta a Szent Jobbot. Leírása szerint a gyűrű lehúzásából származtatható külsérelmi nyom csak a hüvelykujjon volt észlelhető. Ritkábban ugyan, de mégis előfordult, hogy akkoriban gyűrűt a hüvelykujjon viseltek.

1951-ben Bochkor Ádám orvos vizsgálta a Szent Jobbot. Egyházi és állami felkérésre 1988-ban Szentágothai János, 1999-ben pedig Réthelyi Miklós professzorok vezetésével újabb vizsgálatokra került sor. A testrész emberi beavatkozás nélkül mumifikálódott, és feltűnően jó állapotban van. Semmiféle mesterséges tartósító eljárást nem végeztek el rajta, nem balzsamozták be, más módon sem konzerválták. A régi állapotában maradt fenn. Az ereklye kora megfelel Szent István király korának, mert 900 vagy 1000 évre tehető. Az orvosprofesszorok, anatómusok véleményében az is megfogalmazódott, hogy az ereklyetartóban nem sérülékeny, a Szent István-napi körbehordozásának a megóvás szempontjából nincs akadálya. Ezen a II. világháború előtti gyakori helyváltoztatások sem rontottak.

Fotók: MW