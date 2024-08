80 helyett már 300 kenyér sül hajnalonként Tamás pékségében. Új ételek kerültek az étlapra és a konyha is bővült. Forrás: Mesés – Növekedtünk minden téren, mind a grillben, mind a barbecue-ban, mind a kenyerek területén. Azok a fiatal szakácsok, akikkel tavaly elkezdtünk együtt dolgozni, mostanra egyre jobban terhelhetőek, így több dolgot tudok rájuk bízni, és azt a minőséget tudják produkálni, amit én elvárok. Így valóban lehet fejlődni, egy ilyen csapattal. Forrás: Mesés – Nagyon sok piacra szállítunk, a környéken sokan szoktak rá a jó kenyérre, egyre inkább van rá kereslet. Bár még mindig azt mondom, hogy az emberek még mindig nincsenek tisztában azzal, mit jelent a jó kenyér. Nagyon sokan árulnak kovászos kenyeret a boltokban, a különböző pékségekben, de azok ugyanazokat a tartósítószereket, illetve adalékanyagokat tartalmazzák, mint a boltiak, csak van bennük kovászpor, vagy egy nagyon kevés, minimális kovászt is tartalmaz, de az alapja ugyanaz. Sajnos a magyar élelmiszertörvény ezt lehetővé teszi, hogy ezt is kovászos kenyérnek árulják. Ezért különböztetjük meg úgy mi, kicsi kézműves pékségek és pékek, hogy kézműves termékként, mint vadkovászos kenyérként áruljuk: liszt, víz és só. Más adalékanyagot nem tartalmaz. Koós Tamás

Tamás továbbra is három órát alszik és ezer fokon ég, miközben felugrik egy meggyfa rönköt fűrészelni a szmóker felfűtéséhez. – Imádom, amit csinálok továbbra is, szenvedély szinten működik nálam. Most egy szakács műsorba járok forgatni, valószínűleg novembertől láthatóak majd az adások. A rendezvények továbbra is pörögnek, rengeteg ötletem van, jónéhány épp megvalósítás alatt. Levédettem a Mesés nevet és franchise-rendszerben Diósdon már nyílt egy hely és egy budapesti is tervben van. Nagyon sok workshopot tartok, ezt az ősszel és a télen szeretném folytatni.

Két napos ízélmény

Tamás két napos workshop keretén belül avatja be az érdeklődőket a barbecue rejtelmeibe. – Délben egy steak sütéssel kezdünk, egy órára megvagyunk, akkor eszünk egy ebédet, közben felfűtjük a szmókert és fél kettő-kettő körül megrakjuk. A benne sülő oldalas körülbelül hat óra alatt készül el. A marhaszegy, marhapofa pedig másnap délelőttre - olyan vagyok, mint Hamupipőke, ittalvós bulit rendezek. – A hat órás várakozás alatt elkészítjük a szószokat, salátákat és átvesszük a barbecue technológiáját, a szakmai hátteret, sőt a kémiába is belenézünk kicsit.