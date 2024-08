Ingatlan 1 órája

Már nem csak vidéken, a fővárosban is megválnak a rájuk hagyott ingatlanoktól az örökösök

Egy hozzátartozó elvesztése során a fájdalom és veszteség feldolgozásán túl az ügyintézés és az adminisztratív teendők terhe is a családtagokra hárul, amivel szintén nem könnyű megküzdeni. Amennyiben az ingóságok mellett ingatlan is szerepel a hagyatékban, úgy mindenképpen érdemes jogi- és ingatlanszakértő útmutatását kérni. A Duna House statisztikái szerint vidék mellett már a fővárosban is egyre több tulajdonos dönt az ingatlan megtartása és bérbeadása helyett, az örökölt lakás vagy ház értékesítése mellett.

LAN_3260.JPG Fotó: Lang Róbert

A Duna House Barométer júniusi adatai szerint már nem csak a vidéki, a fővárosban található, öröklés útján birtokukba került ingatlanoktól is egyre jelentősebb arányban válnak meg a tulajdonosok. Olyannyira, hogy az elmúlt hónapban mindössze 1 százalékpontos volt a különbség a vidéki örökséget értékesítők arányához képest. A vidéki területeken júniusban azonos, 27-27%-os arányban bocsátották áruba örökségüket, valamint korábbi ingatlanbefektetésüket a tulajdonosok. A fővároson kívül átlagosan 28,7 millió forintért keltek el az ebből az okból meghirdetett házak és lakások. Ennek az összegnek több mint a dupláját, budapesti viszonylatban is rekordnak számító összeget, átlagosan 58 millió forintot kaptak azonban azok az eladók, akik fővárosi örökségüktől váltak meg. Bár a fővárosi albérletpiac rendíthetetlenül szárnyal, egy örökölt lakás felújítása és modernizálása, valamint a bérlővel történő kapcsolattartás és ügyintézés teherként szakadhat a tulajdonosokra. A júniusban eladott, örökölt otthonokért kapott összeg láttán érthető, ha a korábbi évek trendjével ellentétben – a 2024-es évben felerősödő ingatlanvásárlási kedvet és a kereslet növekedésének köszönhetően az árak további emelkedését kihasználva – egyre többen döntenek budapesti örökségük eladása mellett. Az örökölt ingatlan értékesítése az előző évi átlagnál (23%) is 3 százalékponttal jelentősebb, 26%-os arányban a második legfőbb eladási motiváció volt a fővárosban. – kezdte Benedikt Károly, a Duna House PR és elemzési vezetője. A korábbi évek trendje szerint a fővárosi lakásokat inkább megtartották az örökösök, ahova vagy maguk költöztek be, vagy bérbe adták azokat. A vidéki örökség eladási aránya jellemzően magasabb, hiszen nehezebben adható ki például egy kisebb, vidéki településen található családi ház, mint egy fővárosi lakás. Akárhol is legyen, az örökölt ingatlan eladása nem egyszerű folyamat, számtalan jogi, adó- és ingatlanügyi kérdést kell tisztázni a sikeres adásvétel érdekében. A korábbi birtokos halála után ideiglenesen tulajdonos nélkül marad az ingatlan, egészen a hagyatéki eljárás lezárásáig, amikor adó- és értékbizonyítvány birtokában az új tulajdonos bejegyeztetheti magát a földhivatalnál. Amint széljegyre kerül a tulajdoni lapon az örökös, előszerződéskötéssel elkezdhető az ingatlan értékesítése. Az örökösödési és a földhivatali procedúrán túl a 2024-es, gyorsuló ingatlanpiacon ingatlantípustól, állapottól és lokációtól függően 1, nagyon rossz esetben 1,5 évre is szükség lehet, mire lezárulhat az örökölt lakás, ház értékesítése. Az eladás folyamatát segítheti, ha az ingatlan tehermentes, a hozzátartozók gondoskodtak a kiürítéséről, a közüzemi szolgáltatások és a társasházi közös költség terén sincs elmaradás.

Senkitől nem várható el, hogy egy érzelmileg terhelt időszakban megfontolt döntést hozzon, mégis érdemes átgondolni a lehetőségeket. Több örökös esetén az esetleges viták, meg nem oldott kérdések tisztázása érdekében megfontolandó jogi- és ingatlanszakértő segítségét kérni, aki az értékbecsléstől az eladási folyamat végéig hozzáértőként támaszt nyújt a tulajdonosok számára. Nem mindegy az sem, hogy mikor válik meg az örökös újdonsült tulajdonától. 5 éven belüli nyereséges értékesítés esetén ugyanis nem csak a – lakástulajdon esetében – 9%-os illeték, hanem jövedelemadó fizetésére is kötelezett az eladó. Az aktuális szabályozás szerint közeli hozzátartozók (szülő, házastárs, gyermek) közötti öröklés esetén nem kell illetéket fizetni, valamint bizonyos esetekben illetékkedvezmény is igényelhető. A tulajdonba kerülés évétől számított 5. évtől az eladás jövedelemadó mentessé válik.

