Az országos tisztifőorvos a meteorológiai szolgálat előrejelzése alapján az augusztus 24-én, szombaton kiadott hőségriasztást szeptember 5-én, csütörtökön éjfélig meghosszabbítja az ország egész területére. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatása szerint utoljára 2015-ben fordult elő, hogy szeptemberre is kitartott a hőség. Kiemelték, az iskolakezdés mindig mozgalmas időszak, azonban a kánikulában is figyelni kell arra, hogy a diákoknak is a szokásosnál nagyobb mennyiségű vízre, ásványianyag- és vitaminbevitelre van szükségük. Mindig legyen náluk folyadék, mert hőség idején akkor is inniuk kell, amikor nem érzik magukat szomjasnak. Továbbra is az egész országban tűzgyújtási tilalom van érvényben, tilos erdőkben és azok kétszáz méteres körzetében tüzet gyújtani.