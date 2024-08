Több ezer fiatal örülhetett a pittyegő sms-hangnak múlt héten szerdán. Ekkor derült ki, hogy melyik felsőoktatási intézménybe vették fel őket. Akiknek viszont nem sikerült bejutniuk, a napokban van még erre lehetőségük.

– Kedden indult a pótfelvételi jelentkezés és augusztus 7-éig tudnak a fiatalok egy szakot megjelölni, amelyre felvételiznének

– mondta Gombos Péter, a MATE Kaposvári Campusának főigazgató-helyettese. Hozzátette: csak egy szakot lehet megjelölni, és fontos, hogy a jelentkezők a feltételekről, mint például az alkalmassági vizsgáról tájékozódjanak.

– Nálunk nem csak költségtérítéses, hanem államilag támogatott helyekre is tudnak jelentkezni a fiatalok, például fizetős a gazdasági mesterszak, de az összes pedagógus szak, a gépészmérnök, az agrárszakok államilag támogatottak – sorolta Gombos Péter.

Az idén augusztus 7-éig lehet a pótfelvételire jelentkezni, tavaly ebben az eljárásban 200 hallgatót vettek fel

– A normál felvételi eljárásban csaknem 800 hallgató nyert felvételt a campusunkra és szeptemberre a pótfelvételisekkel akár 1000 gólya kezdheti meg tanulmányait Kaposváron – mondta el a főigazgató-helyettes. Az idén slágerszaknak számított a gyógypedagógia, a lótenyésztő, a lovassport szervező agrármérnök, valamint a színművészképzés. Megjegyezte: számos ösztöndíj-lehetőség áll a fiatalok rendelkezésére, mind a campus, mind a város, mind a civil szervezetek révén havi anyagi támogatásra tehetnek szert.

Közel háromszáz szakra, háromezer helyre lehet jelentkezni a Pécsi Tudományegyetemre a pótfelvételi eljárás során. Kizárólag önköltséges képzéseket hirdetnek meg, ez alól a tanárképzés, illetve a pedagógusképzés kivétel.

Népszerű Kaposvár

A Pécsi Tudományegyetemre felvettek majdnem ötöde ebben az évben is az Egészségtudományi Karon választott életre szóló hivatást. A PTE tíz kara között meghatározó szerepet tölt be az Egészségtudományi Kar (ETK), mind képzési kínálatát, mind hallgatói létszámát tekintve. A karon hat városban Pécs mellett Kaposváron, Szombathelyen, Zalaegerszegen, a szerbiai Zomborban, valamint a romániai Székelyudvarhelyen folynak képzések.

– Örömteli, hogy az ETK a 2024-es tanévben is eredményes általános felvételi eljárást tudhat maga mögött, hiszen a karon 2024 szeptemberében összesen 1 171 hallgató kezdheti meg tanulmányait – mondta el Ács Pongrác, a kar dékánja. Hozzátette: a legtöbb hallgató az ápolás és betegellátás alapszakra érkezik. A Kaposvári Képzési Központban 114 elsőéves kezdheti meg a tanulmányait szeptembertől, közülük 42 fő nappali munkarendű képzésekben és 72 fő levelező munkarendben.