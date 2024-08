Az országos tisztifőorvos a HungaroMet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit Zrt. előrejelzése alapján az ország egész területére vonatkozóan másodfokú hőségriasztást rendel el 2024. augusztus 24-én, szombaton nulla órától augusztus 30., péntek huszonnégy óráig. A tartósan meleg időszak életkortól függetlenül az egészségesek szervezetét is megviseli, de a krónikus betegek veszélyeztetettsége még nagyobb. A magas hőmérséklet miatt kialakuló tünetek kezelésénél legfontosabb a test hűtése, valamint a folyadék- és sópótlás. A hőség okozta stressz a vérkeringés és a perifériás erek túlzott igénybevételéhez vezethet, ami elsősorban a szívet és a tüdőt érintő betegségekre, illetve a cukorbetegségre van kedvezőtlen hatással. A magas hőmérséklet és a légszennyezés kombinált hatása különösen a légúti betegségek kialakulására és lefolyására van kedvezőtlen hatással. Nagy hőségben a tüdő teljes kapacitással működik, a tüdőn át intenzíven párolog a víz, illetve zajlik az anyagcseretermékek cseréje, ezért ilyenkor súlyosbodnak a hörgőgyulladással járó betegségek, beleértve az asztmát is. A forró nyári napokon az inzulinnal kezelt és az egyéb gyógyszeres kezelésben részesülő cukorbetegeknek is fokozott óvatossággal kell eljárniuk. Felhívják a figyelmet arra is, hogy a gyermekeket, házi kedvenceket néhány percre se hagyjuk a parkoló autóban. Ha bárki ilyen esetet lát, azonnal hívja a 112-es segélyhívószámot. Az egész országban továbbra is tűzgyújtási tilalom van érvényben, vagyis erdőkben és azok kétszáz méteres körzetében tilos tüzet gyújtani. A tűzoltókat naponta 30-60 szabadban keletkező tűzhöz riasztják.