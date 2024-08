Utoljára 2015-ben fordult elő, hogy szeptemberben is kitartott a hőség. Fontos, hogy a továbbiakban is megtegyük a tartós melegben szükséges óvintézkedéseket.

Kánikulában a szokásosnál nagyobb mennyiségű vízre, ásványi anyag- és vitaminbevitelre van szükség. Hőség idején akkor is fontos a folyadékbevitel, amikor nem érezzük magunkat szomjasnak (ez különösen az idősekre vonatkozik, akiknek csökken a szomjúságérzetük). A melegben nem javasolt a cukros, szénsavas üdítők vagy alkohol fogyasztása; a szervezetnek ilyenkor kifejezetten vízre van szüksége.

A magas hőmérséklet életkortól függetlenül megviseli az egészségesek szervezetét is, de különösen veszélyeztetettek az újszülöttek, a kisgyermekek, az idős emberek, a túlsúllyal élők. Az egészséges nők közül a várandós és a változókorban lévő nők vannak kitéve magasabb kockázatnak a hormonális változások miatt.A kánikulában az idősek már kisebb rosszullét esetén is forduljanak háziorvosukhoz, hogy megelőzzék a súlyosabb állapot kialakulását. A vérnyomást a melegben gyakrabban kell ellenőrizni: a meleg értágító hatása miatt szükség lehet a gyógyszeradag csökkentésére, ha a vérnyomással kapcsolatos panaszok jelentkeznek. Segíthet a hideg vizes borogatás, a zuhanyozás, a lábak áztatása (20-22 fokos vízben) is. Az izzadással elveszített sót egy liter vízbe tett fél mokkáskanálnyi sóval lehet pótolni. Kánikulában minden fizikai tevékenység megerőltető, ezért a bevásárlást, kertészkedést stb. javasolt a hűvösebb, reggeli, esti időszakban végezni.

A változókorban (menopauza) megjelenő tünetek – fokozott izzadás, csökkent melegtűrés, hőhullámok – évszaktól függetlenül hasonlók a hőség okozta panaszokhoz, amelyeket a magas hőmérséklet súlyosbíthat. Fontos, hogy ilyenkor a nők jól szellőző, természetes anyagú ruhákat viseljenek, és fokozottan figyeljenek a személyes higiéniára. A panaszok mérsékelhetők a megfelelő életmódbeli szokások kialakításával: egészséges táplálkozással (sok friss zöldség, gyümölcs), bőséges folyadékbevitellel (körülbelül három liter naponta), a kora reggeli vagy esti órákban rendszeresen végzett testmozgással.