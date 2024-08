Közel nyolcszázan, vagyis tavalyhoz képest nyolc százalékkal többen jelentkeztek többen a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) Kaposvári Campus képzéseire, közölte Gyuricza Csaba, rektor szerdán, Kaposváron. Elmondta: a MATE egészére igaz, hogy a rendes felvételi eljárásban jelentkezők száma elérte az abszolút rekordnak számító előző évi létszámot.

– 2023-ban 3200-an jelentkeztek a meghirdetett képzéseinkre, idén közel ugyanennyi volt a felvételt nyert hallgatók aránya az általunk meghirdetett 82 szakra, mondta Gyuricza Csaba, a MATE rektora.

A gólyák között a legnépszerűbbek a rendkívüli ütemben fejlődő agrár- és élelmiszertudományi képzések voltak – összesen 1339-en kezdhetik meg tanulmányaikat ezen a területen –, ugyanakkor látványos érdeklődés tapasztalható a pedagógus, műszaki, környezettudományi és természetvédelmi képzések iránt is.

Népszerűek az agrárképzések

A MATE rektora ismertette: az agrárszakok közül idén is a lótenyésztő, lovassportszervező agrármérnöki, az állattenyésztő mérnöki és a mezőgazdasági mérnöki alapszakra vették fel a legtöbb hallgatót. Ráadásul ide az országos átlagnál jóval magasabb ponttal kerültek be a jelentkezők. Kiugró volt az érdeklődés a neveléstudományi szakok iránt, amelyekre a tavalyihoz képest 40, 2022-höz viszonyítva pedig 187 százalékkal emelkedett a felvett hallgatók száma. A meghirdetett szakok közül a gyógypedagógia szakra kerültek be a legtöbben 194-en, de óvodapedagógus szakon is legalább 113-an kezdhetik meg a tanulmányaikat.

Újabb műszaki szak indul

– Tovább nőtt a gépészmérnöki szakra felvettek száma is, idén szeptemberben közel harmincan kezdhetik meg tanulmányaikat. A két évvel ezelőtti indulás óta négyszeresére nőtt a jelentkezők száma, hívta fel a figyelmet Gyuricza Csaba. Idén szeptemberben pedig – eleget téve a piaci szereplők kérésének – levelező tagozaton is elindul a gépészmérnöki alapszak. Ennek köszönhetően a térségben működő cégek zökkenőmentesen be tudják iskolázni dolgozóikat. Idén pedig másodszorra indítjuk el a gazdasági informatika szakot levelező képzésben – tette hozzá. Azt is elmondta: hamarosan újabb műszaki szak indul Kaposváron, ám ennek részleteiről későbbre ígért információt.

Gyuricza Csaba kaposvári sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott: az elmúlt három évben sikerült meghonosítani, stabilizálni a műszaki képzéseket és az integrált agrár felsőoktatás létrehozásával Kaposvár is felkerült világ felsőoktatási térképére.

Gyuricza Csaba szerint az augusztus 7-én éjfélkor záruló pótfelvételi eljárásban, még mintegy kétszáz hallgatót vesznek fel Kaposvárra.