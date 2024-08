A Kaposvári Egyházmegye papjai és hívei közül is jó páran visszavágynak a jelenések hegyére, a Podbrdora és a Krizsevácra, melynek monumentális kőkeresztjében Jézus keresztjének egy darabja is megtalálható. A viszonylag nehéznek tűnő terepen, hiszen kisebb-nagyobb sziklákon kapaszkodik feljebb és feljebb a zarándokhad, sokaknak fizikálisan meg se kottyan az erőpróba, ám mindeközben a lélek folyamatosan edzés alá kerül. Rumszauer Miklós atya, a kaposvári Szent Margit-Szent József-templom plébánosa – aki több tucatszor felkapaszkodott már a zarándoktalpak koptatta sziklákon –, a Podbrdon Szűz Mária aspektusából közelít a rózsafüzértitkokhoz egy-egy stációnál, a Krizsevácon pedig Jézus Krisztus szenvedéstörténete elevenedik meg elmélkedéseiben, tükröt tartva elénk.

Életünk zarándokútját járva állunk meg a Golgota egy-egy állomásán lévő, Carmelo Puzzolo szobrászművész által készített bronz relief előtt, s a magunkba tekintés megrendítő valóságával indulunk tovább. Olykor botladozó lábbal és fájó lélekkel, hiszen a kijózanító szembesítés sokunkat felkavar. Tudjuk: sebzettségünket így gyógyítja a Teremtő. Ezért vagyunk itt, a kegyelem oázisában.

A 12. stációnál, amikor Jézus meghal a kereszten, Miklós atya így beszél: „Jézus, te azt mondtad, minden gondunkat vessük terád. Azt mondtad, az én igám édes, az én terhem könnyű. Belátjuk, a te kereszted könnyű; a nehézség abból a keresztből adódik, amit magunknak kerestünk. Áldunk és imádunk téged, hogy te meg akarsz bennünket szabadítani fölösleges keresztjeinktől, ballasztjainktól, leveszed rólunk a fölösleges terhelést, s azt adod helyette, ami a te akaratoddal megegyező, hiszen a te keresztedben, kicsinyke faforgácsként, parányi szilánkként a miénk is benne van. Felvitted az emberi lét minden fájdalmával a Golgotára a mi keresztünket is, melyben ott a dicsőséges feltámadás és a remény, ám nem csak a feltámadás előjele e kereszt; belépő a mennyei honba, az örök boldogságba.

A hegytetőn közös fotó készül, s a bokrok adta árnyékba húzódva folytatódik az ima, mélyül az elmélkedések üzenete. Akadnak, akik gyónni indulnak plébánosukhoz – engedve Mária kérésének, aki az ima mellett a böjtöt és a gyónás adta kiengesztelődés ajándékát tartja legcélravezetőbbnek lelki egyensúlyunk megőrzéséhez.

A zarándokcsoport szűkre szabott, ötnapos ottléte alatt adományokkal felpakolva „kóstolt bele” a Cenacolo közösség életébe. Itt fiatal szenvedélybetegek élnek – időről időre magyar ifjakkal is találkozunk –, akiknek gyógyszeres kezelés helyett az ima és a munka a leghatékonyabb terápia gyógyulásukhoz. Megindító tanúságtételükben a gyermekkori megvetettségről, a helytelen önértékelésről hallunk, mely a drog, az alkohol vagy a túlfűtött szexualitás, a pornó zsákutcájába vezetve adja a függőség rabságát.

Az egyik elegáns szálloda légkondis előadótermében Melinda Dumitrescu hegedűművésszel is találkozunk, aki a tavasszal Kaposváron és Nagykanizsán is játszott. Az erdélyi származású, világszerte ismert, 8 nyelven beszélő zenész dicsőítéssel egybekötött koncertet adott a két, Kaposvári Egyházmegyés zarándokoknak, mivel Tomanek Péter siófoki plébános is ekkor tartózkodott itt csoportjával. Zenés tanúságtételén a nagykanizsai Magvető Közösség ifjú zenészei is közreműködtek. A hegedűművész Istennek ajánlott életéről, međugorjei szolgálatáról, tehetséggondozást célzó projektjéről is mesélt egy-egy dicsőítő dal vagy klasszikus mű között. Ahogy hallgattam gondolatait, s figyeltem temperamentumos jelenlétét, az kristályosodott ki bennem: Isten örömhírét csak ilyen bámulatos erővel, örömmel és szeretettel lehet hirdetni.