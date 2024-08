Egyetértek a szűrővizsgálatok kötelezővé tételével, mert bizonyos kor után nagyon aktuális lenne többféle szűrővizsgálat elvégzése is. Van, hogy csak ilyenkor derülhet ki, ha valamilyen probléma van, mert az ember nem érzi. Én is igyekszem részt venni a szűréseken, legutóbb mammográfiára szerettem volna eljutni.

Helyesnek tartom a szűrővizsgálatok kötelezővé tételét mindenféle szempontot mérlegre téve is. Mindenkinek a saját érdeke, hogy részt vegyen ezeken a vizsgálatokon. Személy szerint én nem ódzkodom attól, ami kötelező, de biztosan lesznek ellenzői is az intézkedésnek, mert amúgy is megosztott a társadalom.

Nekem nem tetszik, hogy kötelezően részt kellene venni a szűrővizsgálatokon. Ha én úgy gondolom, hogy el akarok menni a vizsgálatokra, akkor elmegyek, de ez legyen az én döntésem. Sokan vannak, akik hasonlóan gondolkodnak. Nem a szűrővizsgálatok hasznosságát vitatom, mert sok betegséget meg lehet előzni vele.