Az összefogás motorja Bódis Tamás lelkész, a református közösség tagjai is tevékenyen részt vesznek a szervezésben és a munkában. Korábban már kitisztították a templom csatornáját, de rendbe hozták Kacsó Lajos, az 1847-ben elhunyt kisbajomi lelkipásztor sír­emlékét is.

A jövőben egy imasétány kialakítását is szeretnék a templomnál, amelyhez a lépcsőket társadalmi munkában elkezdték elkészíteni. Orbán Ágnes felhívta a figyelmet, hogy egyszer már megmutatta a helyi közösség erejét, amikor 1847-ben leégett a falu, és újra kellett építeni a templomot. Őseik összefogással, közös erővel hozták helyre az épületet, az utódok bíznak abban, ezúttal is eredményre vezetnek erőfeszítéseik.