Élvezi a délutáni napsütést a lellei Napfény standon Kovács Viola és férje. A napozóágyon pihenve olvasgattak, közben pedig friss limonádéval hűtötték magukat.

– Volt még pár nap szabadságuk és úgy döntöttünk a férjemmel, hogy csütörtöktől még vasárnapig eljövünk a tóhoz, az idő nagyon jó és szeretem, hogy nincs az a nagy tömeg már – mondta el a budapesti nő. Sokan falatoztak csütörtök délben az egyik balatoni büfében is.

– Április 27-én nyitottunk és tervezzük, hogy szeptember végéig nyitva leszünk – mondta el Vincze Attila, az András büfé üzletvezetője. Hozzátette: azt látják, hogy csütörtöktől élénkül a forgalmuk, a vendégek többsége inkább hosszú hétvégékre jön a Balatonra.

– A kánikula miatt sokan pihennek most is a tónál, azt tapasztaljuk, hogy az idősebb korosztály utazik inkább és továbbra is a halételek a legnépszerűbbek a kínálatunkból – jegyezte meg Vincze Attila. Megpörgette a hőség a szeptemberi foglalásokat mind a magán szállásadóknál, mind a hotelekben. Az egyik siófoki szállodában folyamatosan csörög a telefon.

– Jövő hónap első két hetében nyolcvan százalékos a foglalásunk, de az utána lévő napokban is bővül a lefoglalt szobák száma – mondta el Tóth Gergely, a CE Plaza Hotel ügyvezetője. Hozzátette: elsősorban párok és kisgyermekes családok foglaltak náluk három nap, két éjszakára. Őszre több fesztivált is szerveznek a Balatonhoz. Idén októberben először jelentkezik a Fügefeszt, amelyet Badacsonyban tartanak meg. A kétnapos esemény a minőségi vendéglátást kereső vendégeken túl megszólítja a szakmát is, így lehetőséget biztosít a séfeknek, tulajdonosoknak a kötetlen beszélgetésekre, inspirálódásra. A kóstolás mellett színpadi workshopok, előadások és főző műsorok kerülnek a fókuszba, természetesen a fügével, mint fő alapanyaggal.