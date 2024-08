Jelentősen hozzájárultak a fesztiválok a települési szálláshelyek bevételnövekedéséhez is. A Balaton Sound alatt több mint négyszeresére nőtt a szálláshelyek bevétele Zamárdiban a fesztivált megelőző hét azonos időszakához viszonyítva. S hasonlót tapasztaltak az északi parti eseményen is. A fesztiváloknak köszönhetően sok esetben változik a vendégek korcsoportos megoszlása is, olvasható az MTÜ közleményében.