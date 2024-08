Az évek óta szép eredményeket elérő társaság élén július 1-jén változás történt, amikor is Goren Józsefet az Artisjus-díjas dal- és nótaszerző, a balatonszéplaki Bognár Gyula váltotta fel. Pintér János elnök szerint az énekkar működésében némi irányváltás várható, mivel az előző vezető ragaszkodott ahhoz, hogy a csapat tagjai lehetőleg csak egy kórusban és egy stílusban énekeljenek, míg Bognár Gyula többféle stílust és a vendégszerepléseket is lehetővé tévő működést képzel el. A próbák helyszíne is változott, visszatértek a CE Plaza Hotelba. A szervezetből kilépett a Goren József vezette énekkar tizenkét tagja, s már a Bor és kenyér ünnepén is nélkülük vett részt a csapat.

Mindez szerencsére nem befolyásolja a jövőt, mivel elég nagy a létszámunk, s a távozókat új tagokkal igyekszünk pótolni.

– hangsúlyozta az elnök, aki egyébként maga is énekel a kórusban.

Már az Egyházi énekek találkozóján is az új összetételben léptek fel, nagy sikerrel. – Már csak az egyéb műfajokban elért eredményeink miatt sem adhatjuk alább, ugyanis minden téren magasra állítottuk a mércét – utalt az elnök a táncosok és Májer Róbertné versmondó sikerére is, akik ugyancsak kiemelt arany minősítést szereztek a legutóbbi országos Ki mit tud?-on.