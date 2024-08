Léteznek olyan általános iskolák, ahol a vizet javasolják a kulacsba betölteni, de a gyakorlat intézményenként eltérő lehet. Akadnak olyan iskolák is, ahol nem szabják meg szigorúan a kulacs tartalmát. „Régen a citromos tea nagy sláger volt, de az idők változnak, más elképzelések határozzák meg korunk szellemét” – jegyezte meg Széll-Szőke Krisztina, a SodaStream termékmenedzsere.

Vannak, akik az ízesített vízre esküsznek, sokan pedig gyümölcsleveket részesítenek előnyben. Egy dolog biztos, a cukros üdítőket mindenképpen kerülni kell. „Számos kutatás igazolta, hogy amennyiben a gyerekeknek folyamatosan és kizárólag cukrozott üdítőket adunk, abban az esetben betegségek kialakulását kockáztatjuk. A cukros üdítőitalokat összefüggésbe hozzák az elhízással, a metabolikus szindrómával, a cukorbetegséggel, magas vérnyomással és a szív- és érrendszeri problémák kialakulásával” – hangsúlyozta Széll-Szőke Krisztina.

Egy friss kutatás szerint 1990 és 2018 között 22,9%-kal nőtt a cukros üdítőitalok fogyasztása a gyermekeknél. Aggasztó tendencia, hogy az elhízás világszerte legalább 160 millió gyermeket érint. A legjobb megoldás a valódi gyümölcsökkel ízesített italok fogyasztása lehet, ezek ugyanis nemcsak frissítő hatással bírnak, de tartalmaznak a fejlődésük szempontjából nélkülözhetetlen vitaminokat és ásványi anyagokat.

Szénsavas vizet is?

Vannak olyan általános iskolás gyerekek, akik kedvelik a szénsavas vizet. Amennyiben ez otthon készül, sokkal jobban ellenőrizhető a folyamat, mintha azt a nebuló az iskolai büfében szerezné be. Az otthoni szénsavasítók egyik legnagyobb előnye, hogy szabályozható a szénsav erőssége, így, ha gyerekek számára készül az ital, nagyon enyhe szénsavas víz is előállítható. Ezeket az italokat akár szörpökkel is lehet ízesítni, amelyek között csökkentett cukortartalmú, illetve vitaminnal dúsított ízeket is megtalálhatunk.

„A legjobb és legegyszerűbb mégis, ha valódi gyümölccsel ízesítjük a kicsik italát, ami nem csak egészséges, hanem az átlátszó kulacsban még a legkisebbek figyelmét is felkelti” – tette hozzá a SodaStream termékmenedzsere.