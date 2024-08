– A lehetőség folytatódik, november végéig még jelentkezhetnek az érintett települések – mondta Szajcz Adrián, a Somogy Vármegyei Közgyűlés alelnöke. Kiemelte: a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium Területfejlesztésért Felelős Államtitkárság által biztosított forrás terhére hirdetett pályázatot a BFT, mintegy 4,5 milliárdos kerettel. Ebből összesen 3 milliárdos összegre nyújthatnak be támogatási kérelmet a BKÜ járásszékhely települései, míg a fennmaradó másfél milliárdra a BKÜ nem járásszékhely települései jelentkezhetnek.

November végéig lehet jelentkezni az érintett településeknek

A pályázat elsődleges célja a térség népességmegtartó képességének növelése, jelentősen segíti a képzett, produktív és aktív korú népesség elvándorlásának megállítását, állandó lakosként történő térségbe vonzását, a munkaerőhiánnyal küzdő szakmák esetében a munkaerő biztosítását. Sokan úgy gondolják, hogy a Balaton térségében nem jellemzőek a munkaerő-problémák, maximum a szezon idején.

Valójában ugyanazokkal a kihívásokkal kell szembesülni az ottani településeknek is, mint ami az ország többi pontján is jellemző. Ezért is kínál lehetőséget a pályázó településnek egész éves foglalkoztatású, állami, önkormányzati és közösségi célú közszolgáltatást, feladatellátást végző munkaerő (például bölcsődei-óvodai nevelés, általános iskolai oktatás, középiskolai oktatás, egészségügyi alapellátás, egészségügyi szakellátás, szociális ellátás, kultúra, rendvédelem, közigazgatás) megtartására, új szakemberek bevonzására.

A pályázó feladata új, 100 százalékos önkormányzati tulajdonú szolgálati lakás létrehozása új építésű ingatlanban, vagy meglévő, más használatú vagy használaton kívüli, önkormányzati tulajdonú épület felújítása (külső és belső), korszerűsítése, átalakítása, bővítése keretében. Az első körben már beérkezett pályázatokat a tervek szerint augusztus 15-ig értékelik, míg második körben november 29-ig van lehetőség támogatási kérelem benyújtására. Utóbbiak jövő év március 31-ig kerülnek elbírálásra. A projektek fizikai befejezésére a Támogatói Okirat hatályba lépésétől (közléstől) számított legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre. A beruházás végső befejezési dátuma 2026. október 31.

A Csalogányé az önkormányzat különdíja Ha nyár, akkor nehezen kerülhető meg a balatoni strandok minősége. Az árakon változatlanul lehet vitatkozni, de aki több helyen is megfordult, az láthatja, hogy néhány kiugró hely mellett átlagos, sok esetben a fővárosi éttermeknél, strandoknál lényegesebben olcsóbbak találhatók nálunk. A vármegyei önkormányzat vezetése évek óta fontosnak tartja, hogy ne álhírek keringjenek az interneten, hanem a valóság jelenjen meg. Utóbbiak közé tartozik az a tény is, hogy érdemes a Balatonra jönni, hiszen tíz somogyi strand kapott öt csillagot, négy négy csillagot és kettő három csillagot a 21. Kék Hullám Zászló strandminősítésen. A Somogy Vármegyei Önkormányzat különdíját a balatonfenyvesi Csalogány strand érdemelte ki. Gratulálunk valamennyinek.