A társaságot irányító Virág Zoltánné a megnyitójában arról beszélt, hogy az immár hagyományos rendezvényükkel nem csupán a közösséget kívánják erősíteni, de a hozzátartozók és barátok meghívásával a kapcsolatok elmélyítését is fontosnak tartják. Bár a kora reggel kezdődött horgászverseny résztvevői mindannyian gyakorlott pecások voltak, a nagy melegben azonban a halak inkább csak ízlelgették a csalikat, emiatt aztán nem is forgott veszélyben a halfogási rekord a tavon.

Mindössze Németh Gyula találta el a kedvenc eledelüket, a kapásszámot és a halak nagyságát illetően jócskán megelőzve a többieket. Olyan fölénnyel nyerte a vetélkedést, hogy a rosszmájúak már a neten kezdték fürkészni a halboltok nyitvatartását. A verseny második helyezettje Karancz János, a harmadik pedig Reisz Béla lett. Persze a kevésbé sikeres pecások sem panaszkodhattak, ugyanis a szervezők a legkisebb halat fogót is díjazták, míg a verseny utolsó helyezettjének nevét nem tudhattuk meg, ugyanis ötven évre titkosították.

Ha már a díjkiosztás esett szóba, feltétlenül említést érdemel Horváth Lászlóné is, aki a legutóbbi majálison készített pörköltjéért kapott emléklapot és ajándékot, és nem utolsósorban megköszönték és díjazták Kelemen Attila remekül sikerült babgulyását is. – Negyven éve kezdtem főzni, 2003 óta baráti társaságoknak is én készítek többnyire kondérban főtt egytálételt, így az obsitosoknak is – árulta el lapunknak a mesterszakács, aki egyúttal szenvedélyes horgász is.

Először vett részt a családi napon alanyi jogon Reisz Béláné Dósa Anita, akinek a férje végül 3. helyezést ért el a horgászversenyen. – A nyolcvanas évektől pecázok, a legnagyobb fogásom egy 15 kilós ponty volt. A mai eredményemmel egyáltalán nem vagyok elégedett, ennél azért többre számítottam. Talán jövőre jobban sikerül – avatott be Reisz Béla.